ＭＬＢネットワークのＭ・ファインサンド記者が５日（日本時間６日）、同局の番組「ＭＬＢトゥナイト」に出演。「村上宗隆はマリナーズに入るか」との視聴者からの質問に対し、見解を示した。

ポスティング申請をした村上宗隆内野手が２２年に５６本塁打を放った実績を番組ＭＣが紹介。質問をふられたファインサンド記者は「日本人ＦＡ選手はイチローとの縁があるマリナーズと結びつけられがちだが、実はマリナーズはここ１０〜１５年ほど、日本市場に積極的ではなかった。昔は何人か獲得していたけど、最近はそうでもない」とコメント。菊池雄星（１９年）以来、ＮＰＢから日本人選手を獲得していないマ軍だが「とはいえ、村上はマリナーズに非常に合う選手だと思う。彼らはスアレスを失って三塁手を補強する必要があるし、三塁で大きなパワーバットを求めている。村上は日本でも屈指のホームラン打者だから、理にかなった補強になる」と続けた。

一方で「ただ１つだけ気になる点がある。多くの人は村上はメジャーでは最終的に一塁手になるのではと考えている」。マ軍はネイラー一塁手を５年契約で残留させたばかり。「村上を本職の三塁手として見ることができるか。そこが唯一の懸念材料になると思う」と話していた。