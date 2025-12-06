『笑点』（日本テレビ系）のレギュラーメンバーである春風亭一之輔（47才）が炎上騒動に巻き込まれた。コラムニストの石原壮一郎氏は、この騒動の背景には「怒りのえさ」に食らいつく人たちがいると分析する。ネットに転がる「怒りのえさ」の"危険な誘惑"について石原氏が解説する。

認めたくはありませんが、私たちは怒るのが大好きです。日々ニュースを見たり読んだりするのは、「ケシカラン！」と腹を立てるネタを見つけるためと言っていいでしょう。そして怒れば怒るほど、自分は「ちゃんとした人間」だという錯覚を手軽に覚えられます。

ネットが生活の中で大きな比重を占めるようになって、あらためて「人は怒ることがいかに好きか」ということに気づかされました。SNSでもネットニュースのコメント欄でも、常に多くの人が威勢よく怒っています。

イギリスのオックスフォード大学出版局（OUP）が12月1日、恒例の「今年の言葉」を発表。栄えある2025年の言葉に選ばれたのは「レイジ・ベイト（rage bait）」でした。朝日新聞の3日付の記事では「怒りのえさ」と訳されています。

OUPは「レイジ・ベイト」を「イライラさせたり、挑発的だったり、不快にさせたりすることで、意図的に怒りや憤りを誘発するように設計されたオンラインコンテンツ」と定義しています。ニュースや記事だけでなく、近ごろ流行りのショート動画の類も、登場する困った上司やダメな夫や意地悪な姑が、怒りや憤りを存分に誘発してくれますよね。

「怒りのえさ」になっているのは、意図的に設計されたコンテンツだけではありません。いわゆる「炎上案件」やバッシングを受けている人や団体など、ネット上には常に「おいしそうなえさ」がぶら下がっていて、たくさんの人がそれに群がっています。

春風亭一之輔の炎上事件に見る「えさ」に食らいつく人たちの身勝手さ

先日も、多くの人が脊髄反射で「怒りのえさ」に食らいついている光景を目の当たりにしました。『笑点』（日本テレビ系）のレギュラーメンバーである春風亭一之輔が2日、Xにこう投稿します。

《CAさんが俺の荷物のせいでギックリ腰になって、となりの席で休んでる》

後日、本人が明かしたところによると、持っていたトートバッグを前の座席の下に入れようとしていたら、通りがかったベテランのCAさんが入るかどうか確かめてくれようとして、その瞬間に腰に異変を感じて空いていた席でしばらく休んでいたとのこと。

とにかく何かに怒りたいと思っている人たちにとって、この投稿は格好の「えさ」でした。

脳内で拡大解釈して「一之輔がか弱いCAに重い荷物を棚に上げさせた」という光景を想像し、「なんてひどいヤツだ！」「怪我をさせておいて笑うとは何ごとだ！」といった批判が殺到し、派手に炎上します。

その後「一之輔は何も悪くない」とわかってからも、多くの人が「誤解されるような書き方をするヤツが悪い！」などと、勝手に誤解したことを反省するどころか、円熟の技を駆使して新たな怒りを炸裂させました。脊髄反射で一之輔を批判した人たちは、きっとまたすぐに別の「えさ」を見つけて、迷いなく食らいつくに違いありません。

芸能人のスキャンダルや政治家の失言、凶悪事件、期待外れの映画やドラマなど、私たちのまわりは常に魅惑的な「えさ」であふれています。怒ることで「自分は強い」「自分は正しい」「自分は賢い」と周囲や自分自身に向かって吠えている姿は、野良犬がえさに食らいついてうなり声を上げている姿と、まあ似たり寄ったりと言えるでしょう。

よりタチがわるいのは「世のため人のため」に怒っているつもりの人

「怒りのえさ」の甘く危険な誘惑に負けてしまうのは、SNSやネットニュースのコメント欄で匿名をいいことに威勢よく怒っているような、わかりやすい残念さにあふれた人たちだけではありません。そういう行為に熱中している人は、多かれ少なかれ自分が「不毛なこと」「みっともないこと」をしている自覚がありそうなので、まだマシと言えます。

よりタチが悪いというか、より深刻な状態にあるのは、自分が「怒りのえさ」を貪っていることを自覚しないまま、世のため人のために怒っていると思っている人。とくに政治方面で物議を醸す事態が起きると、張り切って怒らずにはいられません。右とか左とかどの政党を支持しているとかは関係なく、あらゆるところに棲息しています。

それぞれ大義名分があって怒っているので、目の前にぶら下がった「えさ」に反射的に飛びついている自覚はありません。怒りだけでなく、承認欲求とか選民意識といった甘美な「えさ」も同時に食べているため、ますます声が大きくなっていきます。これを読んで「ギクッ」とした人は、手遅れにならないうちに己を振り返ってみましょう。

カスハラやモラハラやパワハラをやってしまうのも、多くの場合「怒りのえさ」に含まれる毒におかされているから。実際は怒る気持ちよさに溺れているだけですが、いろんな理屈を付けて怒ることを正当化してしまいます。ああ、なんて恐ろしいのでしょうか。

「怒りのえさ」は、ネット上でも実生活でも、スキあらば私たちを誘惑しようとします。素直に食らいついて、そのおいしさを堪能するのも、ひとつの生き方かもしれません。ただ、

不毛な怒りに包まれて毎日を不機嫌に過ごしながら人生が終わっても、ぜんぜん悔いはないと考えることができればの話ですが。

それは避けたいと思うなら、甘くて危険な「怒りのえさ」が目の前にぶら下がっていても、勇気を出して誘惑を振り切りましょう。それでも抑えられない「怒り」を抱くときもあるはず。それ以外の怒りは、わざわざ抱かなくても何の支障もありません。

いっぽうで「喜びのえさ」や「楽しさのえさ」を見かけた場合は、躊躇なく食いついて大丈夫です。もしかして一部の人にとって、このコラムは「気に食わない」という感情を刺激する「怒りのえさ」になっているでしょうか。どこからでも「えさ」を見つける嗅覚には敬意を表しますが、おいしくないし栄養もないので適当に吐き出してください。