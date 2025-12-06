テレビを見ない、家にテレビがないという人が増えているが、それでもCMに接する機会は多々あり、よく起用される人は好感度や信用があると言われる。2025年タレントCM起用社数ランキングが発表された。臨床心理士の岡村美奈さんが、ランキング上位の「神3」に共通するイメージについて分析する。

2025年のタレントCM起用社数ランキングが、メディアの調査・分析を行うニホンモニター株式会社から発表された。1位は川口春奈さんで年間王者3連覇を達成したという。

2025年1月〜11月までのCM出稿状況を基に公開されたランキングで、川口さんはCM起用社数21社で単独首位。彼女をCMに起用した会社は、味の素や森永乳業、カルビー、はま寿司といった飲食産業ではおなじみ会社もあれば、シオノギヘルスやライオンのような医療品や化学製品などを扱う会社や、NECパーソナルコンピュータやニデックのような電機メーカーに、熊谷組や日本製鉄といった固いイメージの会社もあり、様々な業種のCMに起用されていた。個人的に印象に残っているのは、はま寿司で大きな口を開け元気に寿司を食べる彼女の姿だろうか。

ランキング2位は芦田愛菜さんで、CM起用社数は20社。味の素やカルビー、ライオンなど川口さんと重なる会社もあるが、サトウ食品やサントリー食品インターナショナル、山崎製パンといった飲食産業から、エイチ・アイ・エスやSBI証券、小学館やユーキャン、スズキやワイモバイル（ソフトバンク）と、彼女もいくつもの業種のCMに出演していた。その中でパッと思い浮かぶのは、シリーズ化されているストーリー性もあるCMだ。俳優の柄本佑さん、女優の宮澤エマさんと出演しているスズキのスペーシアのCM。そして出川哲郎さん、小池栄子さんと出演しているワイモバイルのバカボンファミリーシリーズだ。

3位は17社に起用された賀来賢人さん。コスモ石油やキャノンマーケティングジャパン、エスエス製薬やレバテックといった会社から、味の素、亀田製菓、J-オイルミルズ、明治などの飲食産業に出演。洗濯を愛する男たちでシリーズ化されている花王のアタックZEROのCMのコミカルな賀来さんは印象的だし、クリスマスシーズンを前に思い出すのは、やはりカーネル・サンダーズの姿で出演した日本ケンタッキー・フライド・チキンのCMだ。

昨年2024年度のランキングは1位が川口さん、2位が賀来さん、3位が芦田さんと、少し前なら神3といったところだ。上位3人に共通するのが、その企業が販売したい特定の商品のPRより、企業自体の知名度や信頼性を向上させるためのCM出演が多いことだ。企業は自社の知名度を上げ、ブランドイメージと信頼性を高めるために、芸能人や有名人、アスリートらをイメージキャラクターとしてCMに起用する。どの企業もアピールしたいのは健全さや堅実さ、真面目さ、将来性や社会的責任だろう。彼ら3人が持つイメージをネットで調べてみると、真面目さや素直さ、責任感の強さ、俳優としての力量や有望さなどが多くあがってくる。企業が強くアピールしたいイメージと重なるのだ。

3人にはシリアスな役からコミカルな役まで演じきる演技力がある。一発屋といわれる芸人や人気が出たというだけのアイドルとは違い、これまでの作品などを通してしっかりした土台と演技力を持っている。シーズン物や単発で販売する商品のPRなら、急に人気になったお笑い芸人やアイドルを起用することもできるだろうが、長年培ってきた企業の信用やイメージを大事に思うなら、積み重ねてきた芸歴や経験への信頼感が大切になる。

また3人には、米倉涼子さんが演じた「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」の大門未知子や、水谷豊さんが演じる「相棒」（テレビ朝日系）の杉下右京やといった強烈な個性を持つ、この人ならこれだという役が今はない。そのため自社にあったイメージを投影しやすく、起用する企業の幅も広がりやすいといえる。

CMの中でも人々の印象に残りやすいのは、上記したように特定の商品を扱うCMだ。ここでは彼らの老若男女を問わない幅広い認知度と”大衆性”が際立つ好感度が武器になる。大衆性は一般の人々が共感したり、親しみを感じたりする性質であり、多くの人々に受け入れられるという傾向である。川口さんも芦田さんも明るく可愛く元気はつらつ、これまでスキャンダルとは無縁だし、賀来さんも妻で女優の榮倉奈々さんとのスナップをインスタに公開して話題になるなど、良き家庭人としてのイメージが強く、CMを見る視聴者にとっても、起用する企業にとっても安心感があるのだろう。

さて2026年のランキングはどうなるのだろう。3人が上位を守り抜くのか、下剋上があるのか、それとも新生が表れるのか注目だ。