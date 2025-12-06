ビックカメラで「30%還元」になる“知ってる人だけ得をする支払い方法”
ポイ活芸人の井上ポイントです。趣味はポイ活、特技は効率よくポイントを貯めること。あらゆるポイ活を駆使して、毎年50万円分のポイントを貯めています。2023年〜2024年には110万円分のポイントが貯まりました。ポイントやキャンペーンに振り回されず、ゲーム感覚で節約とポイ活を楽しんでいます。
◆ビックカメラでdポイントが3倍に！
12月はクリスマスや正月に向けて、キャンペーンやセールが多く開催されます。ポイント関連のキャンペーンも多いです。今回はそのうちのいくつかをご紹介します。
ビックカメラでは、毎年12月恒例のキャンペーンが開催されています。それが「dポイント3倍キャンペーン」です。
ビックカメラでの買い物では、ビックポイント・楽天ポイント・dポイント・Pontaポイント・JALマイルのいずれかを貯めることができます。なかでもビックポイントの還元率は10％で、そのほかのポイントやマイルは3〜5％還元なので、ビックポイントを選んで貯めるのが一番お得です。
しかし、今月は違います。今月はdポイントの還元率が3倍になるので15％還元となっているのです。10％も上乗せされるのはすごいですよね。
キャンペーン期間は12月31日（水）まで。エントリー必須のキャンペーンなので、エントリーのし忘れがないようにお気をつけください。
◆4万円まではビックポイントよりお得！
なお、上乗せ分の上限は2,000ポイントです。たとえば2万円の商品を購入すると、通常分の1,000ポイントとキャンペーン分の2,000ポイントの合計3,000ポイントが還元されます。
また、2万円以上の商品の場合は、5％還元分にキャンペーンの上限分2,000ポイントが追加されます。還元率は下がってしまいますが、4万円まではビックポイントを貯めるよりdポイントを貯めた方がお得です。
さらにdポイント会員プログラム特典で2つ星〜4つ星は2.5％、5つ星は5％が上乗せされるので、最大20％還元ということになります。
◆AEON Payで支払えば最大30%還元に！
dポイントのキャンペーンはポイントカードの提示が必須で、支払い手段に制限はありません。そこでおすすめはAEON Payです。現在、AEON PayではWAON POINT10％還元キャンペーンが開催されています。キャンペーン期間は12月14日（日）まで。
AEON Pay・WAONのマークがあるお店で、AEON Payのスマホ決済（コード決済・WAONタッチ）で支払うとキャンペーンが適用されます。還元上限は3,000ポイントなので、3万円までの支払いがキャンペーン対象です。
このAEON Payはビックカメラで利用できます。つまり、ビックカメラでdポイントカードを提示してAEON Payで支払うと、両方のキャンペーンが適用されて最大30％還元ということになるのです。
もちろんAEON Payはビックカメラ以外でも利用できるので、ビックカメラで買い物する予定がない方は、イオンなどの対象店舗でAEON Payの10％還元キャンペーンを利用してみてください。
◆「モバイルICOCA」利用で7%還元
また、モバイルICOCAでもお得なキャンペーンが開催中です。エントリーしてモバイルICOCAを利用すると7％が還元されます。キャンペーン期間は12月31日（水）まで。
街のお店などモバイルICOCAが利用できればすべてキャンペーン対象ですが、鉄道やバスの利用はキャンペーン対象外です。
還元上限は1,000ポイントで、J-WESTカードを紐づけている方は2,000ポイントまで還元されます。
ICOCAはJR西日本エリアで購入することができますが、モバイルICOCAだったらどこにいてもスマホさえあれば簡単に発行することができます。しかも交通系ICカードのマークがある場所だったら全国で利用できます。
