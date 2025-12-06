歌手の和田アキ子（75）が6日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。長年の付き合いのベテラン女優への呼び方について“お断り”を入れる場面があった。

来週13日の放送は女優の浅田美代子が生出演で、「アッコ＆美代子の年忘れ爆笑スペシャル」として放送される。

和田は「先に言わしていただきますけど」と前置きしたうえで「美代子とはもう長い付き合いなんですよ、ほんとに。私がデビューしてちょっとしてデビューしてますから。ほんで、もうずっと（呼び方は）“美代子”なんですよ。だから、今もなんでも文句言う人おるけど、もう嫌やったらもう聞くのを途中でやめてください」と呼びかけた。

「私、ずっと“美代子”です。“美代子さん”なんて言うとなんかおかしいもん。“美代子ちゃん”もダメ。“美代ちゃん”もダメですね。“美代子”ですね、やっぱり」と和田。「これはもうお聞き苦しかったらちょっと考えてください。もうそれしかお話できない。ほんとに」と主張した。

アシスタントの垣花正アナウンサーは「アッコさんが美代子さんのことを呼び捨てにしているからといって、そこに違和感感じる方はいない」と応じるも、和田は「いや、そういうのもあるでしょ、“お客様に対して失礼です”とか。今なんでも言うやつおるから」。

垣花アナは「誰もまだ言ってないのに“今言うやつおるから”ってもう先に攻撃しにいってる。まだ誰も何も言ってないのに」と困惑。和田は「大阪から帰ってきたから強気やねん」と笑いつつ、「もしいらっしゃいましたらすみません。申し訳ございませんが、呼び捨てにさせていただきます」とした。