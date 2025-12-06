サッカーのV・ファーレン長崎は6日、名倉巧選手との契約更新を発表。名倉選手からも熱い思いのこもったコメントが公開されました。

1998年生まれで現在27歳の名倉選手は、以前もプレーしていた長崎へ2023年に復帰。しかし2025年6月に悪性腫瘍が見つかり、治療のためチームから離脱していました。

今回の契約更新について名倉選手は「まずはこのような状況でも更新をしてくれたクラブに感謝をしたいです」とコメントを発表。さらにチームのJ1昇格を後押ししたファンからのエールに感謝を寄せます。

コメントの中では、今シーズンを振り返っての思いも吐露。「今年に懸ける思いは誰よりも強い自信があったし、自分がチームを引っ張る気持ちで挑んだ2025シーズンでした」と語ります。病気の判明後は、これまで在籍したチームも名倉選手に向けての支援募金などの取り組みを実施。これに感謝をつづりながら「必ず自分がピッチに戻って、支えてくれた皆さんに恩返しをしに行きます。皆さんの思いがどれだけ僕に力を与えてくれるか、身をもって今感じています。今までどんなに高い壁でも乗り越えてきたから、今回も必ず乗り越えます」と宣言しました。コメントの最後は「J1の舞台で長崎旋風を巻き起こしましょう！サッカーには夢がある」と締めくくりました。

長崎は来季、8年ぶりにJ1の舞台で戦います。