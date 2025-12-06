久常涼が15位浮上 アマ佐藤快斗53位、マキロイは24位
＜クラウン・オーストラリアオープン 3日目◇6日◇ロイヤル・メルボルンGC（オーストラリア）◇7087ヤード・パー71＞DPワールド（欧州）ツアーの第3ラウンドが終了した。米ツアーが主戦場の久常涼は5バーディ・ボギーなしの「66」をマーク。トータル6アンダー・15位タイに浮上した。
〈連続写真〉タテ振りからヨコ振りに！ 松山英樹のスイングはどう変わった？
東北福祉大学2年の佐藤快斗は「72」と1つ落とし、トータルイーブンパー・53位タイに後退した。世界ランキング2位のローリー・マキロイ（北アイルランド）は3ストローク伸ばし、トータル5アンダー・24位タイにつけた。トータル14アンダー・単独首位にラスムス・ニールガード-ピーターセン（デンマーク）。トータル12アンダー・2位タイにはキャメロン・スミス（オーストラリア）、カルロス・オルティス（メキシコ）、キム・シウー（韓国）が続いた。有資格者を除く上位3人には、来年の「全英オープン」（イングランド/ロイヤル・バークデール）出場権が与えられる。
