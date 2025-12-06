首位タイで最終日に臨む吉田泰基（撮影：鈴木祥）

＜ゴルフ日本シリーズJTカップ　3日目◇6日◇東京よみうりカントリークラブ（東京都）◇7002ヤード・パー70＞国内男子ツアー最終戦の第3ラウンドが終了した。吉田泰基、小木曽喬、ソン・ヨンハン（韓国）がトータル8アンダー・首位に並んだ。

【写真】金谷拓実との結婚を公表した吉本ここね

トータル7アンダー・4位に細野勇策。トータル6アンダー・5位に逆転賞金王を狙う?川泰果、トータル5アンダー・6位タイには賞金ランキング1位の金子駆大、米ツアーが主戦場の金谷拓実と続いた。先週初優勝の大岩龍一はトータル5オーバー・22位タイ。今季初出場の中島啓太はトータル6オーバー・25位タイにつけた。今大会の賞金総額は1億3000万円。優勝者には4000万円が贈られる。
