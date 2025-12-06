「明治安田Ｊ１、鹿島２−１横浜Ｍ」（６日、メルカリスタジアム）

自力優勝に王手をかけていた鹿島はホームで横浜Ｍを下し、９季ぶり９度目の優勝を決めた。８季７冠を達成した川崎を退任し、今季から指揮を執った鬼木達監督（５０）は史上初の複数クラブでのＪ１優勝監督に。２ゴールのＦＷレオセアラ（３０）は今季２１ゴールで初の得点王に輝いた。

０−０の前半２０分、ゴール前でＭＦ荒木が執念で浮かしたボールをＦＷレオセアラが押し込んで先制する。後半１２分も右サイドからのクロスにレオセアラが頭で合わせて追加点。レオセアラはユニホームを脱いで喜びを爆発させた。その後は終盤に１点を返されるも高い集中力でリードを守り切り、歓喜の瞬間を向かえた。途中交代のレオセアラは終了前から涙。優勝決定後はＦＷ鈴木優磨らがピッチ上で抱き合い、うれし泣きした。

２０１７年、勝てば連覇だった最終節で引き分け、川崎に逆転Ｖを許した鹿島。当時ピッチに立っていたＤＦ植田直通は「僕の一番印象に残っている試合。あのとき負けたからこそ、この勝利があったんだなと思える試合になる」と意気込んでいた通り、８年越しの雪辱を果たした。