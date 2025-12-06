「ハワイに来てます」92歳・黒柳徹子、冬休みを満喫 買い物ショットが「キュート」「かわいらしい」と話題
タレントの黒柳徹子（92）が6日、自身のインスタグラムを更新。“冬休み”を楽しむ様子をシェアした。
【写真】「キュート」「かわいらしい」ハワイで冬休みを満喫する黒柳徹子
黒柳は「私は、冬休みでハワイに来てます。スーパーでのお買い物！楽しいです」とつづり、店内で撮影された笑顔の写真を投稿。異国の地で休暇を楽しむひとときを伝えた。
この姿には、「かわいらしい」「徹子さんキュート」「いつもアクティブ！」「楽しそう 冬はあったかいとこがいいね」「ハワイでのんびりされてください」などの声が寄せられている。
