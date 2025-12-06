黒柳徹子 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　タレントの黒柳徹子（92）が6日、自身のインスタグラムを更新。“冬休み”を楽しむ様子をシェアした。

【写真】「キュート」「かわいらしい」ハワイで冬休みを満喫する黒柳徹子

　黒柳は「私は、冬休みでハワイに来てます。スーパーでのお買い物！楽しいです」とつづり、店内で撮影された笑顔の写真を投稿。異国の地で休暇を楽しむひとときを伝えた。

　この姿には、「かわいらしい」「徹子さんキュート」「いつもアクティブ！」「楽しそう 冬はあったかいとこがいいね」「ハワイでのんびりされてください」などの声が寄せられている。