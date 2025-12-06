モデルで2児の母である渡辺リサが12月6日、広島・広島グリーンアリーナにて開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、TGC 広島 2025）に出演。抜群のスタイルでランウェイを闊歩すると、「細い体が美しい」などの声があがりファンがうっとりした。

【映像】「細っ！」スタイルがスゴすぎる渡辺リサ（全身姿も）

「HIROMAZ HOLDINGS presents HIROSHIMA MIARI AUDITION AWARDS STAGE」に登場した渡辺は、YouTuberでモデルのエラにゃん（エラ・フレイヤ）と共にランウェイを歩いた。純白のドレスに身を包んだ渡辺のその抜群のスタイルと美貌には「体の線細っ！」「スタイルいい〜」「細い体が美しい」などの声が寄せられた。

なお、渡辺は今季セ・リーグ首位打者と最高出塁率の2冠を獲得したプロ野球・広島東洋カープの小園海斗内野手の妻。トークコーナーでは同じ広島出身のコットン・西村真二から「広島県民を代表して、小園をいつも支えてくれてありがとうございます」と感謝されると、渡辺も「ありがとうございます」と返していた。

2002年3月1日生まれで23歳の渡辺は、ブラジルと日本のハーフで、広島出身。14歳の頃よりSNSを通じて活動している。渡辺と小園はそれぞれ、2021年1月に結婚を発表。2人の子供がいる。

「TGC 広島 2025」は「笑顔でつながる、未来を共に描くー」という意味が込められた「UNITE THE SMILE」をテーマに開催。さまざまなモデル・タレント・インフルエンサーがランウェイを歩き、Da-iCE、FRUITS ZIPPER、THE RAMPAGE、STU48などのライブパフォーマンスも行われる。MCを務めるのはウエンツ瑛士、中川安奈フリーアナウンサー。（ヒロマツホールディングス presents TGC 広島 2025 / ABEMA SPECIALチャンネルより）