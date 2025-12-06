本田紗来、雰囲気ガラリのスモーキーメイク×カラーサングラス姿でのランウェイが話題「別人級」「どの系統も似合う」【TGC広島2025】
【モデルプレス＝2025/12/06】タレントでモデルの本田紗来が6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC広島2025」）に出演した。
【写真】本田望結の妹「別人級」イメチェン姿
スモーキーメイクを施し、普段のナチュラルな雰囲気とは一変した姿で堂々と闊歩。カラーサングラスをアクセントに、ファー素材が印象的なブルゾンを着こなし、会場中の視線を集めた。このランウェイを受け、ネット上では「別人級」「どの系統も似合う」「可愛すぎ」「かっこいいし綺麗」「スタイル抜群」などと反響が上がっている。
「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田美優、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開される。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆本田紗来、雰囲気ガラリ
◆「TGC広島」テーマは「UNITE THE SMILE」
