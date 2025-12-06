夫といるストレスに耐えられなくなったみな実。母の助けも借りながら、なんとか仕事と育児を両立させようと頑張っていました。そんなときに、相変わらず自分勝手に連絡をよこす夫の高志。それでも、パパに会いたい子どもの気持ちを考えて、なんとか子どもに会わせてあげようとするのですが…。■パパと暮らしたい 娘の言葉に動揺別居中高志に、娘をたまに合わせると、甘やかせてばかり。娘は、パパと暮らしたいと言い出します。すぐ怒鳴る高志がストレスで別居したのに、娘に伝えられず、みな実は動揺します。友人に相談すると、離婚した方が良いと言われ、みな実は離婚を決意するのでした。

■離婚を拒否する夫 娘を連れだして…離婚したいことを伝えると、高志は逆上し勝手に娘を学校から連れ出してしまいます。学校を休んでパパと遊びに行きたいと言い出す娘。小学校に入りたての大事な時期に…と、みな実は焦ります。2週間後、娘が学童を休んで高志と映画に行っていたことが発覚。さらに、パパを怒らせないように娘はご機嫌取りをしていたことが分かって…。こちらは投稿者のエピソードを元に、ウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。■読者の意見は…？まずは、夫との生活が地獄で別居したのに、娘がパパと暮らしたいと言った場面についてです。読者からは反対する意見があがりました。

・どう転んでも娘さんに悪影響なので早く縁を切った方がいいと思います。「この関係を続けても悪影響 、父親と二人暮らしになっても絶対無理 、もう少し大きくなってから父親と離すのも難しい」という感じで詰んでると思います。 よく「父親を子どもから奪うのは…」という意見を聞きますが、父親が悪くて両親が離れている場合、ただの悪影響だから奪うのが正解だと思います。



・まだ小さいから無理かもだけど1カ月くらい泊まりに行かせてみたら？ママのありがたみが分かるよ。



次に、みな実が娘と夫との関りを友人に相談した場面です。弁護士に相談するべきとする意見があがりました。

・とっくに離婚したものと思って読んでいた。生活費だって正当に要求できるものだし、この人がまずやることは弁護士さんに相談することだと思う。自分で言ったらいいように言いくるめられてしまうので、費用はかかっても弁護士通したほうが最終的にもらえるものは増えると思います。



・短絡的に動く前に、別居以前から夫の言動など証拠を録音録画し日記を付け、それをもとに弁護士に相談すれば、別居中の婚姻費用は夫に支払い義務があると思うので、取り立ててもらうことは可能だと思いますよ。





最後に、夫が娘に学校をサボらせて一緒に遊びにいこうとする言動に対しての意見です。

・間に誰か入れてでもこんな夫は捨てるべき！学校サボらせたりご機嫌取らせたり最低！



・役所の相談窓口に行き相談し、必要なら弁護士に頼んだ方がいいと思います。旦那さんの行動は子どもに悪影響を及ぼすと判断されると思います。





離婚したくない夫が、娘を味方に付けようとなんでも買い与えたり、学校をサボらせて遊びに連れて行こうとする言動に、読者からは批判の意見が集まりました。さらに「パパの機嫌を損ねたくなかった」と話す娘の姿に、読者の怒りもピークに…！この後、娘のアレルギーを巡って事件が…！？(ウーマンエキサイト編集部)