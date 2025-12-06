日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）が6日に生放送され、人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」に巨人ナインが多数VTR出演。“どっち派？”調査に応じた。

この日のテーマは寒い季節の二大フルーツ「みかんVSりんご」。さて、巨人ナインはどっちを好きな人が多いのか。

まずは米と肉をこよなく愛する丸佳浩外野手（36）が「難しい…。非常に難しい」としながらも「みかん」をチョイス。

「やっぱり時間を無駄にしたくないんですよ。（りんごは）包丁出して、切って、芯とかも切らなきゃいけないでしょ？なんなら皮切ったりとか。手間が多い。みかんは一口で食べれるんで。バクッとそのままいけるんで全部」と丸だけに？“丸ごと”食べられる「みかん」を選んだ理由を明かし、「僕は結構（食の）スプリンターなんで短時間でキュッ！といきたい。短時間だととんでもない量食べる」と続けた。

続いて、佐々木俊輔外野手（26）も「好きなのはみかんですかね」と2票目。「おばあちゃんちが（みかん収穫量全国3位の）愛媛なんで。そこでみかん農家をやってるんで、みかん派になりました」と明かした。

だが、幼少期は食べても食べても新しいみかんが祖母の手によって追加されるため、食べすぎで「逆にダメになっちゃう」時期もあったとか。

そして、みかん収穫量全国一の和歌山県出身、泉口友汰内野手（26）はこの質問に対してあちこちキョロキョロしたあとで「りんごっす」と回答。

インタビュアーの辻岡義堂アナウンサー（39）が「えぇっ！！！あれ？ご出身は…」と激しく驚くと、「和歌山です。（みかんは）食べすぎて…。親戚、みかん農家です。人生におけるみかんの摂取量はもうとった。もういいっす」と笑わせた。

荒巻悠内野手（22）は「りんご自体は好きなんですよ。アップルパイが苦手で、自分。ネチャっとしている部分があるじゃないですか。りんごの良さを消してる」として「みかん」を選んだ。

中山礼都内野手（23）は「もう一択でしょ」として、こちらも「みかん」を選び、「僕が一番好きなのは有田みかんですね。スーパー行ったらまずかごを取って有田みかんを血眼（ちまなこ）で探す」と大好物であることを明かした。

浅野翔吾外野手（21）は「僕、りんごです。皮付いてるほうがいいです」。青森県出身の同学年、中田歩夢内野手（21）の実家から届いたりんごは皮ごと丸かじりしたそうで「おいしかったです。洗わずに食べました」と目尻を下げた。

さらに三塚琉生外野手（21）、浦田俊輔内野手（23）、萩尾匡也外野手（24）と「みかん」勢が続き、リチャード内野手（26）は「リチャードのリが付いてるからりんごにしときます」とコメント。

山瀬慎之助捕手（24）は「二択だったらみかんですね」、石塚裕惺内野手（19）も「僕もみかん」と答え、りんご派の辻岡アナを加えてここまでみかん派9人、りんご派4人となった。

そして、最後に仲良く並んで笑顔で登場したのが大城卓三捕手（32）と岸田行倫捕手（29）。「まあ、みかんっすかね。缶詰が好きっすね」（大城）「みかんっす。シンプルに味じゃないっすかね」（岸田）とした。

だが、みかんジュースとりんごジュースでは？と聞かれると「あっ！」と岸田。それに関しては2人そろって「りんごジュース」と答え、息の合ったところを見せる場面も。

結局、岸田は「アップルパイ好きです」「どっちも好きかもしれない…」として当初の「みかん派」から「どっちも派」に訂正。最終的にはみかん派10人、りんご派4人（辻岡アナ含む）、どっちも派1人で決着となった。