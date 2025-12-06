サッカーJ1リーグの最終第38節が6日、各地で開催。鹿島アントラーズが9季ぶりにリーグ制覇となりました。

首位に立つ鹿島は、2位の柏レイソルと勝ち点1差で迎えた最終節。勝てば自力で優勝が決まる鹿島は、4連勝中と好調の横浜F・マリノスをホームに迎えました。前半20分、右サイドからMF松村優太選手が折り返し、反応したMF荒木遼太郎選手がシュートを放つもとらえきれず。それでもこぼれ球をキープし、背後にパスを送ると、ゴール前で構えるFWレオ セアラ選手が今季20得点目となる豪快ボレーをたたきこみ、先制点を奪います。さらに後半にもMF松村選手のクロスにFWレオ セアラ選手が頭で合わせ2点目。試合終了間際に1点を返されますが、2−1で勝利。2016年シーズン以来、9年ぶりのリーグ制覇となりました。

一方、柏は天皇杯王者のFC町田ゼルビアをホームに迎えた一戦。柏は後半18分にオウンゴールで先制点を奪い、その1点を守り抜きました。それでも鹿島とは勝ち点1差で、リーグ制覇に届きませんでした。

上位陣では、3位の京都サンガF.C.が5位のヴィッセル神戸に2−0で勝利。京都は2002年の5位（年間順位）を上回る、クラブ最高の3位フィニッシュとなりました。

また最終節を前にすでにJ2降格の3チームは確定。18位の横浜FC、19位の湘南ベルマーレ、20位のアルビレックス新潟が降格となります。新潟は最終節でFC東京に1−1で引き分けとなり、6月15日の勝利を最後にリーグ戦19試合勝利がなくシーズンを終えました。

J1昇格組では、横浜FCが1年での降格となりましたが、ファジアーノ岡山が13位、清水エスパルスが14位で残留となっています。

【J1第38節結果】

◆鹿島 2−1 横浜FM（メルカリスタジアム）

得点【鹿島】レオ セアラ（前半20分、後半12分）【横浜FM】天野純（後半45＋1分）

◆浦和 4−0 川崎（埼玉スタジアム2002）

得点【浦和】サミュエル グスタフソン（前半44分）チアゴ サンタナ（後半9分）根本健太（後半13分）イサーク キーセ テリン（後半32分）

◆柏 1−0 町田（三協フロンテア柏スタジアム）

得点【柏】オウンゴール（後半18分）

◆FC東京 1−1 新潟（味の素スタジアム）

得点【FC東京】遠藤渓太（前半45＋2分）【新潟】マテウス モラエス（前半9分）

◆岡山 2−1 清水（IAIスタジアム日本平）

得点【岡山】ルカオ（後半18分）江坂任（後半31分）【清水】高橋利樹（後半45分）

◆名古屋 1−0 福岡（豊田スタジアム）

得点【名古屋】稲垣祥（後半45＋6分）

◆京都 2−0 神戸（サンガスタジアム by KYOCERA）

得点【京都】マルコ トゥーリオ（前半38分）ラファエル エリアス（後半32分）

◆G大阪 4−1 東京V（パナソニック スタジアム 吹田）

得点【G大阪】イッサム ジェバリ（前半43分、前半45＋5分）満田誠（後半4分）南野遥海（後半45＋4分）【東京V】染野唯月（後半33分）

◆横浜FC 3−1 C大阪（ヨドコウ桜スタジアム）

得点【横浜FC】ジョアン パウロ（前半20分）小倉陽太（前半30分）窪田稜（後半19分）【C大阪】ディオン クールズ（前半42分）

◆広島 2−1 湘南（エディオンピースウイング広島）得点【広島】ヴァレール ジェルマン（後半41分）木下康介（後半45分）【湘南】オウンゴール（後半33分）