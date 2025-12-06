世界で活躍中のYUTA、初の日本武道館ワンマンライブを独占生中継！ツアー締めくくりの追加公演

“活動グループ、メンバー数の制限がない”という新たな概念をもち、日本・韓国・アメリカ・カナダなど多国籍なメンバーで構成され、抜群のパフォーマンス力と表現力が世界中から評価されているグローバルグループ・NCT。

その派生グループ・NCT 127のメンバーとして活躍し、2024年にソロデビューを果たしたYUTAが、自身2度目となるソロツアー『YUTA LIVE TOUR 2025 -PERSONA-』を開催。

2026年1月21日（水）、CSテレ朝チャンネルでは日本武道館で行われるツアー追加公演の独占生中継が決定。ツアー締めくくりの本公演、YUTAの渾身のパフォーマンスの模様を届ける。

SMエンタテインメント初の日本人アーティストとして、2016年にNCT 127のメンバーとしてデビューしたYUTA。2024年に1stミニアルバム『Depth』でソロデビューを果たすと、重厚なロックサウンドと世界観でグループとは一味違う新たな魅力を披露した。

2025年5月には初のシングル『TWISTED PARADISE』、続く10月には待望の1stフルアルバム『PERSONA』をリリース。『PERSONA』は、YUTAのロックへの真摯な姿勢と情熱が詰まった作品で、激しいヘビーメタルから力強いバラードまで幅広い楽曲を収録。YUTAの音楽的な深みを存分に味わえる内容となっている。

このアルバムを携え、2025年10月より全国10都市13公演のホールツアーを開催。今回生中継されるのは、本ツアーの追加公演であり、YUTAにとって初の日本武道館ワンマンライブだ。

生バンドとともに繰り広げられる圧巻のパフォーマンスに注目だ。