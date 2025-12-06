J１得点王はレオ・セアラ！ 34試合出場で21ゴール。抜群の決定力で貴重な得点源に
J１最終節が12月５日に開催。鹿島アントラーズの９年ぶり９度目のリーグ優勝で幕を閉じた。
得点王に輝いたのは鹿島のレオ・セアラ。34試合出場で21ゴールを記録。抜群の決定力を発揮し、頼れる得点源としてシーズンを戦い抜いた。
なお、得点ランキング２位は18ゴールでセレッソ大阪のラファエル・ハットンと京都サンガF.C.のラファエル・エリアスとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
