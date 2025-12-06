J１得点王に輝いたレオ・セアラ。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

　J１最終節が12月５日に開催。鹿島アントラーズの９年ぶり９度目のリーグ優勝で幕を閉じた。

　得点王に輝いたのは鹿島のレオ・セアラ。34試合出場で21ゴールを記録。抜群の決定力を発揮し、頼れる得点源としてシーズンを戦い抜いた。
 
　なお、得点ランキング２位は18ゴールでセレッソ大阪のラファエル・ハットンと京都サンガF.C.のラファエル・エリアスとなった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【記事】「レオ・セアラー！」「いやぁ、強い」大きな大きな一発！ J１制覇かかる一戦、鹿島のブラジル人FWが鮮烈ボレー弾に興奮「優勝への気持ちが上回ったゴール」