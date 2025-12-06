「W杯ではお手柔らかに頼むで」「グループF本当の脅威はジェバリ」ガンバのチュニジア戦士が鮮烈２発！日本と対戦決定直後に猛烈パフォーマンス
12月６日にJ１最終節が開催され、９位のガンバ大阪は15位の東京ヴェルディとホームで対戦。20分に相手MF新井悠太が一発退場となり、数的有利になった後に得点を重ね、４−１で快勝した。
勝利の立役者となったのは、チュニジア代表のイッサム・ジェバリだ。43分にPKで先制点を挙げれば、直後の45＋５分にカットインからの右足でのシュートで鮮やかに追加点を奪ってみせた。
チュニジアといえば、６日未明に行なわれた北中米ワールドカップの組合せ抽選会で、日本と同じF組に入った。ガンバ戦士の33歳は来夏、森保ジャパンにとって厄介な存在となりそうだ。
大きな話題になっており、「ジェバリが日本の壁として立ちはだかるんやな」「W杯ではお手柔らかに頼むで」「ジェバリ祭りじゃーー」「日本代表スタッフはイサクかレバンドフスキか気にしてる場合やないで。グループF本当の脅威はジェバリ」といった声が続々と上がっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】超絶妙！ふわりと浮いて…チュニジア戦士の鮮やかな２点目
