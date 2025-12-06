鹿島が９年ぶり９度目のJ１優勝！ ホームで横浜FMに２−１勝利、レオ・セアラが殊勲の２発
最終節までもつれ込んだJ１の優勝争い。栄冠を掴んだのは――。
勝点73で首位に立つ鹿島アントラーズ。同72で２位の柏レイソル。12月６日に行なわれた最終節で、鹿島は４連勝中の横浜F・マリノスと、柏は天皇杯覇者のFC町田ゼルビアと、いずれもホームで対戦した。
両チームの勝点差はわずか１。勝利すれば文句なしで優勝を決められる鹿島は、レオ・セアラが２得点し、２−１で競り勝つ。柏は相手のオウンゴールで１−０の勝利。この結果、鹿島の９年ぶり９度目のリーグ制覇が決まった。
“常勝軍団”復活へ、久々のタイトル獲得。ピッチ上も多くのファン・サポーターが詰めかけたスタンドも歓喜に包まれた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
