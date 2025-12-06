「韓国サッカー界が絶望」韓国至宝が所属の欧州王者がまさかの２位転落…加入後初の“無冠の危機”に韓メディアが愕然「リーグ優勝さえも危うい」
昨季のチャンピオンズリーグ（CL）を制した欧州王者パリ・サンジェルマンはリーグ・アン第14節でモナコと対戦し、南野拓実に決勝ゴールを奪われ、０−１で敗戦。RCランスに抜かれ、２位に転落した。
この一戦に先発出場した韓国代表MFイ・ガンインは精彩を欠き、途中交代となっている。
そんななか、韓国メディア『スポータルコリア』は「韓国サッカー界が絶望。イ・ガンインがタイトル獲得を逃す可能性高まる。PSG加入後初の無冠の危機」と見出しを打った記事を掲載。次のように報じた。
「パリ・サンジェルマン加入以来、一度もタイトル獲得を逃していないイ・ガンインだが、今シーズン初の無冠の可能性に直面している。もちろん、勝点差はわずか１ポイントで、シーズンはまだ序盤だ。しかし、シーズン開幕以来、主力選手の相次ぐ負傷でチームを揺るがしていることを考えると、PSGの優勝は容易ではない。この傾向が続けば、PSGはタイトル獲得なしでシーズンを終える可能性もある」
同メディアは「彼らはCLでもかつてほど圧倒的な強さを見せていない。選手層も薄いためフランスカップでもいつ敗退してもおかしくない。さらに、最有力候補と目されていたリーグ・アンの優勝さえも危うくなっている」と指摘。こう続けている。
「イ・ガンインはPSG加入１年目にリーグ・アン、フランスカップ、フランススーパーカップの３冠を達成した。昨シーズンは、リーグ・アン、フランスカップ、そしてCLで優勝し、３冠を達成した。しかし、今シーズンは怪我人がチームに重くのしかかっており、イ・ガンインがトロフィーを掲げる姿を見るのは難しいかもしれない」
“韓国の至宝”がまさかの無冠の危機で、愕然としているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】王者パリSGを沈めた南野拓実の鮮烈左足弾
この一戦に先発出場した韓国代表MFイ・ガンインは精彩を欠き、途中交代となっている。
そんななか、韓国メディア『スポータルコリア』は「韓国サッカー界が絶望。イ・ガンインがタイトル獲得を逃す可能性高まる。PSG加入後初の無冠の危機」と見出しを打った記事を掲載。次のように報じた。
同メディアは「彼らはCLでもかつてほど圧倒的な強さを見せていない。選手層も薄いためフランスカップでもいつ敗退してもおかしくない。さらに、最有力候補と目されていたリーグ・アンの優勝さえも危うくなっている」と指摘。こう続けている。
「イ・ガンインはPSG加入１年目にリーグ・アン、フランスカップ、フランススーパーカップの３冠を達成した。昨シーズンは、リーグ・アン、フランスカップ、そしてCLで優勝し、３冠を達成した。しかし、今シーズンは怪我人がチームに重くのしかかっており、イ・ガンインがトロフィーを掲げる姿を見るのは難しいかもしれない」
“韓国の至宝”がまさかの無冠の危機で、愕然としているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】王者パリSGを沈めた南野拓実の鮮烈左足弾