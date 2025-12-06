ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

氷もナッツも、瞬時に粉砕可能。1〜2人分にちょうどいいサイズ感のアイテム【ツヴィリング】のミキサーがAmazonに登場!

1


ツヴィリングのミキサーは、“切る”を極めたブレンダーとして誕生し、ドイツ・ゾーリンゲンで開発された特殊形状のステンレス製ブレードを搭載。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

2


刃物づくりの技術を活かし、頑丈さとシャープな切れ味を両立する。氷や冷凍食材、ナッツも細かく粉砕し、ベルベットのようになめらかな仕上がりを実現する。

→【アイテム詳細を見る】

3


1〜2人分のドリンクが手早く作れるサイズ感で、パルスモードを使えばかたい食材も簡単に粉砕可能。ふりかけやドレッシング、コーヒー豆の粉砕にも対応する。作りたてのドリンクは蓋をすればそのままボトルとして持ち運べ、冷蔵庫での保存もスムーズに行える。

→【アイテム詳細を見る】

4


日常の調理をスマートに支える、ツヴィリングならではの切れ味と機能性を備えた一台。