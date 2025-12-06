大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の日本製鉄堺ブレイザーズは5日（金）、2026年2月7日（土）と8日（日）に大浜だいしんアリーナで開催されるSVリーグ男子 第13節の大阪ブルテオン戦で、選べる特典付きチケットを販売すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

対象席種はブレイザーズシート、コートサイドシート、アリーナA、アリーナB、アリーナC、アリーナD、アリーナE、ビジターシート、2Fスタンド指定席の9種としている。

特典は全部で4種類。8,000円の選手グリーティングイベント（各日先着5名）は試合終了後、退館する選手のお見送りに参加可能となるコースだ。5,000円の選手サイン色紙（各日先着50名）は試合終了後、事前に指名した1選手から直筆サイン色紙が渡される。また1,000円の選手チェキ（各日先着100名）は、指定ブースにて全選手の中からランダムで1枚チェキが渡される。さらに、これら3種がセットになった14,000円のコース（各日先着5名）も用意されている。

チケットの購入には、SVリーグ公式チケット販売サイト「チケットV」で希望座種を選択後、特典チケットの選択画面で希望の特典を選択、カートに入れるのボタンを押す作業が必要となる。特典はプラチナ会員の会員先行販売がすでに始まっており、ゴールド会員、ソシオ会員、フレンズ/ホームゲーム会員/ジュニア会員も順次販売が開始される。一般販売は12月20日（土）10:00より開始。販売終了は1月18日（日）23:59を予定しているが、予定販売数に達した時点で販売は終了される。

なお、チケット1枚につき購入できる特典チケットは1枚まで、オプションチケットのリセールは不可となるため、注意が必要だ。