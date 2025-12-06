◇明治安田J1リーグ最終第38節 柏１―0町田（2025年12月6日 三協フロンティア柏スタジアム）

14年ぶり2度目の頂点を目指した柏だったが、あと一歩届かなかった。ホームで町田に1―0で勝利し、リーグ6連勝でフィニッシュ。しかし、前節終了時点で勝ち点1差だった鹿島が横浜Mに勝利したため、逆転できなかった。

前半からエースFW細谷真大を中心に攻め込むも、町田を崩しきることができなかった。それでも後半18分、MF中川敦瑛が敵陣でボールを奪い前進。最後はMF瀬川祐輔の左クロスが町田のDF岡村大八に当たってコースが変わり、オウンゴールで先制に成功した。

このまま逃げ切ったものの、試合終了を告げるホイッスルが響くと、スタジアムは一瞬静寂に包まれた。異例とも言える光景を見て鹿島の優勝を把握したのか、直後に悔し涙をこぼす選手の姿があった。

かつて浦和を指揮したリカルド・ロドリゲス監督（51）が今季から就任した。昨季まで堅守速攻スタイルからボールをつなぐ新戦術に着手。戦術を落とし込むため、1月9日の今季初練習から紅白戦を実施するなどゲーム形式に時間を割いた。「自分たちのサッカーを表現すれば勝利をもぎ取れる」。スペイン人指揮官は攻撃的サッカーを浸透させ、昨季は残留圏ギリギリの17位に低迷したクラブを見事に復権させた。

ロドリゲス監督は選手との対話を大切にする。鹿児島キャンプ中には全選手と面談し、希望ポジションを調査した。選手起用ではエースFW細谷を途中出場から流れを変える“切り札”に配置。細谷本人にゲームチェンジャーの重要性を説きながら話し合いを重ねた。「サブの重要さを理解できたし、プレーの幅が広がった」と細谷。すると今季36試合出場のうち先発13試合ながらチームトップの得点をマークし、2年ぶり2桁得点にも乗せた。

指揮官は就任の際に「チームを成長させ、サポーターの皆様とクラブとともに、素晴らしい瞬間を分かち合えるよう最善を尽くしていきたい」と誓った。この日のチケットは完売。黄色に染まったホームで頂点にはあと一歩届かなかったが、来季のさらなる飛躍へつなげる。

▼DF古賀太陽 立ち上がりからロングボールを入れてくる相手でセットプレーでも強みを出してくる相手に対して苦しい時間もあったが、最後ホームで勝ちきれたのはポジティブにとらえたい。(2位は)悔しいですね。最後まで優勝を諦めずにやってきた。ただ、この勝ち点1差をどれだけ縮められるか、来年以降につなげられるシーズンにはなった。今季、僕らが発揮してきたことには自信を持って、来シーズンにつなげたい。