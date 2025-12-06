優しさが集まり、子猫の命が救われた様子が反響を呼んでいます。話題の投稿は1800件を超えるいいねを獲得し「可愛すぎる！幸せになってね」「尊い命を保護して頂きありがとう」「ライオンみたい！可愛すぎる」といったコメントが集まっています。

【写真：自宅前で黒猫の赤ちゃんを保護→弱っている様子で…思った以上に『素敵な結末』】

自宅前で子猫を保護

TikTokアカウント「黒猫カノア」に投稿されたのは、弱っている子猫を保護したときの様子。投稿者さんは自宅前で黒色の子猫を保護したのだそう。魚釣りで使う網で捕獲したという子猫、体がとても小さいことがわかります。

保護された子猫は、元気がなく、鳴き声も弱々しかったそうです。目は病気なのか、開いていなかったのだそう。投稿者さんは、猫を飼っている友人から飼育に必要なものを借りて、子猫が休める環境を急いで整えたそうです。

小さな体で頑張っていた

投稿者さんはすぐに動物病院に子猫を連れていき、診てもらったそうです。子猫は生後3ヵ月くらいで、体重は660gしかなかったそうです。生後3ヵ月の子猫の体重は一般的に約1～1.5kgなので、子猫が保護されるまでとても過酷な環境で耐えていたことがわかります。

幸せな家猫に

その後、治療で目が良くなり、とても可愛くて美しくなったそうです。「カノア」くんという名前をつけてもらい、投稿者さんに甘えて過ごしているのだそう。やさしい人に保護され、幸せな家猫になったカノアくんでした。

投稿には「きっとこのコは幸せを運んでくれますよ」「保護されて、絶対しあわせですね！」「寒くなるし、良かったねニャンコ」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「黒猫カノア」では、カノアくんの成長の様子が投稿されています。

