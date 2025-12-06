“アウター”どう合わせるのが正解？【無印良品】おしゃれ店員さんに学ぶ！「冬コーデ」

凍てつくような寒さを前にして、アウターありきで考える必要がある冬の装い。単に羽織るだけでなく、トータルコーデでアウターをセンスよく着こなすにはどうすれば？ そんな迷いを軽くするには【無印良品】のおしゃれ店員さんの冬コーデが参考になりそう。ショート丈のブルゾン・ダウンジャケットから重厚感のあるロングコートまで、シンプルななかにセンスが光る冬のアウターコーデ術をお届けします。

マニッシュなブルゾンを軸に旬カラーで統一を

【無印良品】「婦人 ウール混ナッピングショートブルゾン」\24,900（税込）

マニッシュな「MA-1に着想を得た」（公式オンラインストアより）というショート丈のブルゾン。丸みのあるフォルムにボリュームがある分、ボトムスには横への広がりを抑えたストレートパンツが好相性。この冬の注目カラーであるブラウンのアウターは、一枚持っておくと手軽にトレンド感のある冬コーデが完成しそうな頼れるアイテム。ほかのアイテムもブラウンに馴染みのよいカラーで揃えて、統一感を意識してみて。

ダウンジャケットをトップス感覚でワンツーコーデ

【無印良品】「婦人 ダウンショートジャケット」\24,900（税込）

大胆なショート丈が目を引く、エッジの効いたダウンジャケット。まずはタートルネックのトップス感覚でコーデのバランスを考えるのがおすすめです。下に着込んだトップスをあえて裾から覗かせず、パンツとのワンツーのように着こなすと、ジャケットのデザインが主役として引き立ちそうです。ボトムスはハイウエストのものを合わせれば、スタイルアップも狙えて◎

モードな黒を主役にカラーアイテムのレイヤード

【無印良品】「婦人 カシミヤ混ダブルブレストコート」\29,900（税込）

重厚感のある黒のコートは手軽にモードな雰囲気を醸し出せそうな頼れる存在。ノーカラーの胸元に生まれるシャープなVネックから色味を覗かせると、どこか遊び心も感じられる上級者コーデへとアップデートできそう。ネイビーのワンピースをグリーンのハイネックトップスに重ねた寒色系の挑戦的なカラーコーデも、主役の黒が受け止めてくれそう。

端正にまといたい上質感のある淡色コート

【無印良品】「婦人 カシミヤ混ダブルブレストコート」\29,900（税込）

ウールやカシミアを織り交ぜた素材で上質感のあるダブルブレストコートは、きちんと着こなすだけでそのエレガントな魅力が際立ちそう。ライトベージュの淡い色味が、冬のほっこりと穏やかなムードに馴染む優しげな印象をもたらしてくれそう。マフラーやバッグもベージュ系カラーで揃えつつ、ボトムスも曖昧でニュアンス感のある色味を選ぶと、より上品さを感じさせる着こなしになりそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ