元モーニング娘。でタレントの矢口真里(42)が6日までに自身のインスタグラムを更新。元メンバーらと撮影した動画が話題となっている。



【写真】妹たちの容赦ない攻めに姉さん悶絶!

「TikTokで好評だったのでこっちにも 久しぶりにゆうちゃんに会えたし、このメンバーでのお仕事珍しく、凄く凄くHappyなお仕事終わりのテンションで撮れたファーストテイクの動画です」とつづり、中澤裕子(52)、保田圭(45)、辻希美(38)の4人で撮影した動画をアップ。音楽に合わせて踊った後、手前に座る中澤を3人が一斉になで回し、悶絶する中澤に矢口が抱きついている。



モー娘では一期メンバーの中澤に対して、矢口と保田は二期、辻は四期という間柄だっただけに、矢口も「昔は私がゆうちゃんに撫で回されてたなぁ」と感慨深げ。それぞれがモー娘を卒業して20年以上経つが、変わらぬ仲の良さを感じさせる投稿だ。



4人が楽しげにじゃれあう姿に、ファンからは「世代すぎて神動画」「なんだかんだでめちゃ嬉しそうな長女」「みんなお母さんになって、モー母。だね」「私の青春 皆さん大好きですー」「4人とも変わってないのが凄い」「最高すぎます」といった声が寄せられている。



（よろず～ニュース編集部）