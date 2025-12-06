◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

競馬記者は人の思考の裏を突くのが、おいしい配当にありつける最大の近道となる。人気馬を負かせる要素がないか。あらゆる角度からアプローチし、穴馬を見つけて勝利を手にした瞬間が至福の時だ。

その人の裏を行く手綱さばきを、今年２月の競馬学校卒業式で目の当たりにした。全９戦で争われる模擬レースの最終戦。遠藤汰月騎手（１９）は逆転優勝をつかむには１着になるしかなかった。

ゲートが開いた。他の同期６人は有終の美を飾ろうと、ダッシュをつけて激しい先行争いを展開した。しかし、遠藤騎手は泰然自若としていた。「（前に）行け、行けと思って見ていました」。ただ一頭ポツンと離れた最後方に構えた。

最後の直線ではライバルたちの脚いろが鈍る中、温存した脚を爆発させてゴール寸前でわずかに差しが届いた。“初タイトル”への重圧がかかる一戦で見せた、人間心理の裏をいく騎乗。デビュー前の若武者がやってのけたことが、強烈なインパクトとして残った。

３月に騎手デビューを果たした遠藤騎手は、４月２０日に地元・福島でＪＲＡ初勝利を挙げた。６番人気のパートナーを、２番手から新人らしい積極的な騎乗で導いた。拍手と歓声に包まれ、記念セレモニーでは「よっしゃー！」と声を張り上げ、度胸の良さをアピールした。現状は思うように勝ち星は伸ばせていないが、騎手人生は始まったばかり。インパクト抜群の騎乗がまた見たい。（中央競馬担当・石行 佑介）

◆石行 佑介（いしごう・ゆうすけ） １９９８年入社。レイアウト担当を経て１９年１１月から現職。