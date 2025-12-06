◆明治安田 Ｊ１リーグ▽最終節 京都２―０神戸（６日・サンガＳ）

京都が２得点で神戸を下し、クラブのＪ１過去最高順位を更新する３位で今季を終えた。

試合開始から神戸の動きも丁寧につかみ、なおかつ激しく押し込んだ。ワンタッチ、対角につけるなど球離れ早くボールを回し、流れを掌握。前半３分にＦＷラファエルエリアスがチームの１本目のシュートを放つ。枠は捉えきれなかったが、着実にシュートシーンまでつくった。

同３８分、右サイドでＣＫを獲得すると、ペナルティーエリア中央を流れたボールにファーサイドのマルコが右足を振り抜く。これがゴールに突き刺さり、マルコの今季７点目で先制に成功した。クラブとしてもホーム戦通算３００得点目となるメモリアルゴールで先制すると、そのまま試合を折り返した。

後半も主導権を渡さず、後半３２分にはマルコとのパス交換から抜け出したエリアスが左足を一閃（いっせん）。待望の追加点も生まれ、２点差のまま試合が終了した。

昨年までリーグ連覇を果たしていた神戸を下し、今季の躍進を最終節でも証明した。なお、神戸は６戦連続白星なしでシーズンを終える結果となった。