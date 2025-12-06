◆第５９回ステイヤーズＳ・Ｇ２（１２月６日、中山競馬場・芝３６００メートル、良）

平地最長、師走の名物重賞は１４頭で争われ、１番人気のクロミナンス（牡８歳、美浦・尾関知人厩舎、父ロードカナロア）は、勝ち馬の後ろから直線追い込むも３着だった。

８歳でも４度の長期休養があり今回が１６戦目。Ｇ２は２着と３着２度ずつで、前走のオールカマー１０着から巻き返しての重賞初制覇はならなかった。

０６年にトウカイトリックでの２着があるクリストフ・ルメール騎手も当レース初勝利がかかっていたが、お預けとなった。

勝ったのは２番人気のホーエリート（戸崎圭太騎手）。勝ちタイムは３分４７秒２。２着は５番人気のマイネルカンパーナ（津村明秀騎手）が入った。

クリストフ・ルメール騎手（クロミナンス＝３着）「残念。少しペースが遅かった。手応えは良かったけど、広いスペースがなかった。差はつめているけど…」

荻野極騎手（ブレイヴロッカー＝４着）「本当は壁を作りたかったが、それができずに力みながら走っていました。それでも最後は反応したし、距離もいいですね」

菅原明良騎手（ワープスピード＝５着）「稽古からすごく調子が良くて、ゲートもしっかり出ましたし、道中もすごくハミを取って元気いっぱいでした。ここ最近は結果が出ていませんでしたが、走ることが分かって良かったです」

松若風馬騎手（ヴェルテンベルク＝６着）「思ったよりゲートも出ましたし、初めての長い距離でも乗りやすかったです。馬の具合は良さそうでしたし、最後もバテているわけではないです」

佐々木大輔騎手（チャックネイト＝７着）「外枠だったぶん、内に入れたい意識が強すぎました。結果的にポジションを取っても良かったかもしれません。あのポジションになった割に終始力んでいて、最後もモタモタして伸びきれませんでした」

鮫島克駿騎手（ヴェルミセル＝８着）「ペースが遅くて瞬発力勝負になってしまいました。それを考えながら乗りましたが、もう少し上がりのかかる展開になってほしかったです」

トム・マーカンド騎手（シルブロン＝９着）「昨年は全てが完璧にうまくいったが、今年はちょっとずつズレてしまった。スタートも遅くて、ペースも遅くなり、この馬にとっては不利な展開になった。最後も伸びてはいるが…」

石橋脩騎手（メイショウブレゲ＝１０着）「馬の調子はすごく良さそうでした。目黒記念で先行してもう一つだったので、後ろからいってはまるかはまらないかのレースをしました。今日の馬場とペースでどうかなというのもありますが、最後まで走ってくれています」

林徹調教師（ラスカンブレス＝１１着）「初の３６００メートルでもジョッキーに折り合いをつけてもらって、我慢ができました。収穫がある内容でした」

石川裕紀人騎手（ミクソロジー＝１２着）「２番手でスムーズに運べましたが、最後は気持ちが切れていました」

菅原隆一騎手（ワイズゴールド＝１３着）「格上挑戦でどこまでやれるかが課題でしたが、自分の速度で追走して走り切れたし、収穫のあるレースでした」

吉田豊騎手（ピュアキアン＝１４着）「気分良く道中はいけて、芝の走りは悪くなかったです。３、４コーナーでペースアップすると、やはりついていけませんでした。それを見越して向こう正面からペースは上げましたが、馬場が良すぎるところがありましたし、この芝では厳しかったです」