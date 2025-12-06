◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３８節 鹿島２―１横浜ＦＭ（６日・メルスタ）

鹿島が横浜ＦＭを２―１で下し、９シーズンぶり９度目のＪ１制覇を果たした。主要タイトル通算２１冠目となり、Ｊクラブ最多を更新した。鬼木監督は史上初の２クラブでリーグ制覇となった。

鹿島らしさに満ちた勝利だった。立ち上がりから際立ったのは「圧」。鋭いプレスで相手に圧力をかけ、試合の主導権を握った。その中で、今季からチームとして取り組んできた「技術」で相手を剥がす場面も多く見られた。

前半２０分、荒木の折り返しをレオセアラが合わせ、今季２０ゴール目でネットを揺らした。後半にも素晴らしい右サイドの崩しから、レオセアラが再び合わせて追加点を奪った。

２０１７年の最終節で川崎に逆転され、失意の２位でシーズンを終えて以降、リーグ戦タイトルから遠ざかってきた。

２０年シーズン以降の５年間は監督交代が相次ぎ、計６人が監督を務める事態に。転換期を迎えた名門は苦しいシーズンが続いていた。

そんな中、１９９３年のＪリーグ初年度に高卒で鹿島入りし、９９年まで所属した鬼木監督が今季から就任。川崎で４度のリーグＶを果たした名将は、すぐに選手との信頼関係を築いた。

２度の３連敗があるなど。苦しい時期もあった。それでも今年のチームは近年のように自信を失い、自分たちから崩れ、失速することはなかった。選手たちは愚直に鬼木監督が求めるサッカーに取り組んだ。

指揮官が「パスサッカーをする」と言ったことは一度もない。「技術が高くなると、プレーの選択肢が増える」「ジーコさんもそうだし、（小笠原）満男もそうだけど、トップの選手ってみんなうまいじゃないですか」。技術というエッセンスを伝統の「鹿島らしさ」に加えることで、チームは徐々に力をつけていった。

優勝争いは柏との一騎打ちとなったが、勝負所でしっかりと勝ちきり、１５戦無敗で最終節で優勝を決めた。この勝負強さも「鹿島らしさ」の代名詞の１つ。強い鹿島が帰ってきた。