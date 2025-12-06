◆第５９回ステイヤーズＳ・Ｇ２（１２月６日、中山競馬場・芝３６００メートル、良）

平地最長、師走の名物重賞は１４頭で争われ、２番人気のホーエリート（牝４歳、美浦・田島俊明厩舎、父ルーラーシップ）が、直線で差し切って重賞初制覇を飾った。道中は３、４番手で、直線は先に抜け出していたブレイヴロッカー（４着）をゴール前でとらえた。勝ちタイムは３分４７秒２。

これまで重賞は２４年フラワーＣ、２５年中山牝馬Ｓ、目黒記念と２着３回。前走のアルゼンチン共和国杯６着から巻き返しての初タイトルとなった。牝馬の勝利は１９８６年シーナンレディー以来、２頭目。

戸崎圭太騎手は、先週のジャパンＣでダノンデサイルに騎乗し３着入線後に落馬負傷も、今週も休まず騎乗し結果を出した。

２着は５番人気のマイネルカンパーナ（津村明秀騎手）、３着は１番人気のクロミナンス（クリストフ・ルメール騎手）が入った。

戸崎圭太騎手（ホーエリート＝１着）「最近はスタートを出るようになっていたので、ポジションは作れると思っていて、いい位置で競馬ができました。リズムよく、折り合いもついて、いい状態で走ってくれました。進路どこが開くかと思うくらい余裕も手応えもあって、追ってからも反応して伸びてくれました。重賞で２着と惜しい競馬が続いていたので、ここで勝ててよかった。牝馬で勝って素晴らしい馬だなと感じています」

津村明秀騎手（マイネルカンパーナ＝２着）「もう少しでした…。いいところにつけられたし、道中の折り合いもついた。４コーナーでスッと動けていれば…。ここにきて力をつけているし、長い距離は適性があります」

青木調教師（マイネルカンパーナ＝２着）「戦前の見立て通り、長い距離をこなせて良かったです。勝負どころで焦らず待てたのが、最後の粘りにつながりました。勝ち馬とは前走０・５キロだった斤量差が２キロ差になっていますしね。めちゃくちゃ悔しいけど、来年以降長い距離の大きいところで活躍してくれると思います」