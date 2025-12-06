「慶応卒の29歳女性起業家」が抱いた、同級生（日テレの人気女性アナウンサー）に対する複雑な感情「肩を並べるには“東大”に行くしかないと思った」
慶應義塾大学文学部を卒業した才媛であり、子役経験もあるタレントで、現在は実業家として活動する大門遥（芸名:水瀬はるか）さん（29歳、haruka_jbmir）。その手中に何もかもを収めたかに思える彼女は、「とんでもない、コンプレックスをバネにここまできた」と昔を振り返る。その源泉を辿った。
◆輝かしいキャリアも「人生に絶望した」時期が
――大門さんは浦和一女（県立浦和第一女子高校）から慶應義塾大学、そしてその美貌と、成功者のイメージが強いですが、かなり悩んだ過去があるとか。
大門遥：そうですね。メンタルがしんどくなり、人生に絶望して半年くらい働けなかった時期もあるほどです。
私が卒業した高校は埼玉県の県立で、いわゆる進学校です。アルバイトは原則禁止で、ほとんどの生徒が勉学に向かう雰囲気があったと思います。アルバイトが禁止ということは、親からもらうお小遣いに依拠しないといけないので、実は結構露骨な経済格差が出たりするんです。高校生までは、私はサラリーマン家庭ながら裕福な部類で、駅前に新しくできたお店に毎日いれるような、ちょっと恵まれた生徒でした。成績も良好でしたし。ただ、慶應に入学してみると、「自分はぜんぜん主人公なんかじゃなかったんだ」って気づいてしまったんです。
◆大学の同級生に日テレ岩田アナが「あまりの可愛さに…」
――興味深いです。大学入学後、何にそこまで打ちひしがれたのでしょうか。
大門遥：端的に言えば、附属から上がってきた学生や都内私立中高から受験して入ってきた学生たちの眩しさに驚かされたんです。私は所詮はサラリーマン家庭のなかで、たまたま普通の人よりも経済的には恵まれていて、容姿も少し良くて、勉強に対する努力もできただけなんだとわかったんですよね。スタートラインがまったく違う子が慶應にはゴロゴロしていたんです。「家にエレベーターがあるけど4人乗りの小さいやつだよ」「日本の平均年収って、1500万円くらい？」みたいなことを素で言う子もいて、生きている世界が違うと感じました。
そのなかに際立って印象的なひとりの女の子がいました。岩田絵里奈という子です。たまたま語学のクラスが一緒になったのですが、出会いが大学のガイダンスでした。そこで隣に座った彼女を見て、あまりの可愛さに稲妻が走りました。「青天の霹靂とはこういうことを言うのだろう」と思ったのは、後にも先にもこれだけです。運がいいことに私は彼女と親友になれて、尊敬しつつも憧れていました。
ご承知のように、彼女はそのあと日本テレビのアナウンサーとなり、現在でもテレビで見ない日はない人気アナウンサーになりました。一方で、私は大卒後、大手通信系の企業に内定しました。
――有名な方ですね。ただ、大門さんが新卒で入った会社は日本で知らぬ者のいない大企業で、立派だと思いますけどね。
大門遥：安定志向の両親は、特にそのように喜んでくれました。けれども、かつての親友が朝の番組に出演し続けるのを見ながら、地味な仕事をし続けるのは結構苦痛でした。「私、何をやってるんだろう」という思いが募ってきましたね。
◆岩田アナと自分を比較してしまい…
――かつて肩を並べていた親友がどんどん世間で影響力を持つのに対して、一介の会社員であるご自身が矮小に思えたということでしょうか。
大門遥：きらびやかなテレビの世界にいる彼女と、OL姿の自分を比較してしまって、落胆する日々でしたね。私の様子を見かねた周囲の友人が、「もうテレビ見ないほうがいい」と助言をくれても、当時の私はそれが逃げに思えて、情報を遮断することができませんでした。
他方で、生来の真面目さと負けず嫌いがあって、仕事でも成果を出したいとかなり無理をしていたと思います。社会人4年目のとき、仕事を頑張りつつ、東大の大学院受験を目指したんです。
