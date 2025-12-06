引退後に「脱ぎません」と宣言すると“ギャラ激減”…元セクシー女優が語る「逃れられない壁」
元セクシー女優でフリーライターの「たかなし亜妖」がお届けする連載コラム。2016年に「ほかにやることがなかったから」という理由でセクシー女優デビュー。女優生活2年半が経過したところで引退を決意し、現在は同人作品やセクシービデオの脚本など、あらゆる方面で活躍中。
◆セクシー女優に「脱ぎ役」以外の活躍領域はある？
セクシー女優のメディア進出が著しく、最近はVOD配信の有名ドラマ等にも出演する演者も増えている。活動の幅は年々広がっており、今や彼女たちが地上波に姿を現すのも至って普通のこと。賛否両論はあれど、オトナの女優業が“可能性に満ち溢れた商売”と変化するなど昭和の時代では考えられなかった事態だ。これは素直にすごいことだと思うし、何よりも夢がある。
しかし、セクシー女優がビデオの枠を出ると「脱ぎ役」以外のポジションを狙うのが難しいところ。今は地上波や有名ドラマの出演も可能だが、大抵は入浴・ベッドシーンのオファー。これは引退をしても同じことが言えて、なかなか従来の立場から脱却できない。
「そりゃセクシー女優なんだから当たり前だろう」「“セクシー”を名乗り続けるのだから、仕方のないことだ」という声もあるだろう。確かに私もそう思うし、“セクシー”の肩書を持つ以上脱ぎ役は避けられない。ただ素肌をさらす以外の強みが何もないと、いくら活動の幅が広がってもワンランク上に行きづらい。
◆偏ったオファーに縛られていく現実
セクシー女優は美しい身体を魅せてナンボの商売。だからこそ肩書きの通り、セクシーな仕事を引き受けるのは当然のことだし、露出の範囲によっては彼女たちにしかできないものがある。NGの少なさが良い方向に転び、唯一無二の存在になれるのは大きなメリットだ。
ただ、一部の人しかできない仕事の場合、その仕事が受けられる人に集中する。仮に母数が少ない内容を一度でもOKすれば「引き受けてくれる人」と認識され、どうしても似たり寄ったりの依頼が来てしまうのだ。
これは一回ハードプレイを解禁すると、同じオファーがどんどんくるオトナ向けビデオのパターンと同じ流れである。「何でもできる」は時に弱みとなり、下手すると“そればかり”の状態にハマってどんどん首が締まっていく。
◆「脱ぎ専門」はセクシー女優の強みか弱みか…
「セクシー女優引退後は裸にならず、真の女優として勝負すると決意したものの……。結局依頼されるのは脱ぎ仕事ばかり」なんて例は少なくない。仕事がほしいから致し方なく受け続けていると、気づいた頃には脱ぎ専門ポジションからの脱却が困難を極める。
だからといって、かつてのオファーを断り「もう脱ぎません」と宣言すれば、魅力のない人物は仕事がなくなるだろう。これがセクシー女優という職業の悩ましい部分である。あくまで「セクシー」だからそれを全うしたのに、その先も延々と似たような流れが続き、在り方を変えていくのが本当に難しいのだ。
◆「脱ぎポジ」から脱するための課題
あくまで私の考えだが、“セクシー”を名乗る以上、今のポジションから完全に脱するのは無理だと思う。もし引退後一切脱ぎたくないのなら、過去の芸名を変えるor経歴を隠すか、脱ぐ以上の力を持つべきだ。前者は過去が捲れた時に非常にめんどくさいことになるが、後者は強い武器があれば脱がなくて済む。
「セクシー」の肩書きは、見方を変えたらある意味有効的で、トークの際に男性が好きそうなネタを振りやすい。特にシモの話題は多くの女性がNGを出すため、そこに乗れる女優はどうしてもYouTubeのお色気ネタに呼ばれがち。しかもアッチ系のトークが面白いとなれば何度もオファーがきて、何度も似たような下ネタを擦ることとなる。
◆セクシー女優に「脱ぎ役」以外の活躍領域はある？
セクシー女優のメディア進出が著しく、最近はVOD配信の有名ドラマ等にも出演する演者も増えている。活動の幅は年々広がっており、今や彼女たちが地上波に姿を現すのも至って普通のこと。賛否両論はあれど、オトナの女優業が“可能性に満ち溢れた商売”と変化するなど昭和の時代では考えられなかった事態だ。これは素直にすごいことだと思うし、何よりも夢がある。
「そりゃセクシー女優なんだから当たり前だろう」「“セクシー”を名乗り続けるのだから、仕方のないことだ」という声もあるだろう。確かに私もそう思うし、“セクシー”の肩書を持つ以上脱ぎ役は避けられない。ただ素肌をさらす以外の強みが何もないと、いくら活動の幅が広がってもワンランク上に行きづらい。
◆偏ったオファーに縛られていく現実
セクシー女優は美しい身体を魅せてナンボの商売。だからこそ肩書きの通り、セクシーな仕事を引き受けるのは当然のことだし、露出の範囲によっては彼女たちにしかできないものがある。NGの少なさが良い方向に転び、唯一無二の存在になれるのは大きなメリットだ。
ただ、一部の人しかできない仕事の場合、その仕事が受けられる人に集中する。仮に母数が少ない内容を一度でもOKすれば「引き受けてくれる人」と認識され、どうしても似たり寄ったりの依頼が来てしまうのだ。
これは一回ハードプレイを解禁すると、同じオファーがどんどんくるオトナ向けビデオのパターンと同じ流れである。「何でもできる」は時に弱みとなり、下手すると“そればかり”の状態にハマってどんどん首が締まっていく。
◆「脱ぎ専門」はセクシー女優の強みか弱みか…
「セクシー女優引退後は裸にならず、真の女優として勝負すると決意したものの……。結局依頼されるのは脱ぎ仕事ばかり」なんて例は少なくない。仕事がほしいから致し方なく受け続けていると、気づいた頃には脱ぎ専門ポジションからの脱却が困難を極める。
だからといって、かつてのオファーを断り「もう脱ぎません」と宣言すれば、魅力のない人物は仕事がなくなるだろう。これがセクシー女優という職業の悩ましい部分である。あくまで「セクシー」だからそれを全うしたのに、その先も延々と似たような流れが続き、在り方を変えていくのが本当に難しいのだ。
◆「脱ぎポジ」から脱するための課題
あくまで私の考えだが、“セクシー”を名乗る以上、今のポジションから完全に脱するのは無理だと思う。もし引退後一切脱ぎたくないのなら、過去の芸名を変えるor経歴を隠すか、脱ぐ以上の力を持つべきだ。前者は過去が捲れた時に非常にめんどくさいことになるが、後者は強い武器があれば脱がなくて済む。
「セクシー」の肩書きは、見方を変えたらある意味有効的で、トークの際に男性が好きそうなネタを振りやすい。特にシモの話題は多くの女性がNGを出すため、そこに乗れる女優はどうしてもYouTubeのお色気ネタに呼ばれがち。しかもアッチ系のトークが面白いとなれば何度もオファーがきて、何度も似たような下ネタを擦ることとなる。