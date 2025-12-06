NCT・YUTA（中本悠太）初の日本武道館ワンマンライブ、生中継決定
韓国の多国籍ボーイズグループ・NCT／NCT 127のYUTA（中本悠太）が2026年1月21日、東京・日本武道館で自身2度目のソロツアー『YUTA LIVE TOUR 2025 -PERSONA-』の最終公演を開催する。CSテレ朝チャンネル1では、午後6時30分から公演の模様を生中継する。
【全身ショット】“ド派手”なヴィトンコーデを着こなしたYUTA
YUTAは、SMエンタテインメント初の日本人アーティスト。2016年にNCT 127のメンバーとしてデビューした。2024年には、1stミニアルバム『Depth』でソロデビューを果たし、重厚なロックサウンドと世界観でグループとは一味違う新たな魅力を披露した。2025年5月には初のシングル「TWISTED PARADISE」、10月には1stフルアルバム『PERSONA』をリリースした。
『PERSONA』は、YUTAのロックへの真摯な姿勢と情熱が詰まった作品で、激しいヘビーメタルから力強いバラードまで幅広い楽曲を収録。YUTAの音楽的な深みを存分に味わえる内容となっている。同アルバムを携え、10月より全国10都市13公演のホールツアーを開催。今回生中継するのは、ツアーの追加公演であり、YUTAにとって初の日本武道館ワンマンライブとなる。
