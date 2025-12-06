歌手の和田アキ子（75）が6日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。1990年公開の大ヒット映画の意外な事実に大喜びする場面があった。

最近、ライブを控え、「もうひたすら歌の練習で、スタジオに行ったり、で、自宅で声出したり、色々してて。もちろん表には行かない。仕事終わったらすぐ帰ってきて、できたら仮縫いも家でして、とにかく歌漬けにしてて」と和田。そんな中、ホッとするのは趣味だという洋画の鑑賞だといい、「ちょっと目が見えづらくなって字幕がしんどいんだけど」としつつ、1990年に公開された大ヒットハリウッド映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー PART3」をテレビで鑑賞したという。

劇中では、主人公のマーティ（マイケル・J・フォックス）が100年前にタイムスリップ。西部劇の世界へ紛れ込む。「みんな馬乗ってって、そんな時代ですよ。ならず者がいて、マーティが喧嘩したりするんだけど、そこに射撃場があるんですよ。射撃場は日本の今のお祭りの射的と一緒。で、それがピストルなんです。で、それをマーティンがダダダダダッてバーって撃っちゃうわけ、商品全部落として。その射撃場のおじちゃんびっくりしちゃって“俺、この商売やって初めて見た。びっくりしたよ。どこで習ったんだ？”って。（マーティが）“セブンイレブンさ”って言うのよ。私、“きゃー！”とか言ってさ、映画見て」と興奮気味に明かした。

番組のスポンサーを長年やっている企業であり、自身も足しげく通っていることを公言しているだけに、相当うれしかったようで、「確かに言ったのよ。録画じゃないから巻き戻しできないの。マネージャーに電話かけて“セブンイレブンって言ったんだけど、セブンイレブンってそんなところからコンビニあったの？”って言ったら“調べてみます”って。MにもTにも電話して“そんな1985年から100年前やから、1885年にあったの？セブンイレブンって”。マーティが言ってるのよ、映画で」と和田。それで調べたといい、「1980年代、アメリカのセブンイレブンにはゲームコーナーが設置されている店舗があったらしいの。そこでその射的みたいなのをマーティンは覚えた。それでもその時からセブンイレブンがあったっていう。だから、コンビニじゃなくて、そういうゲームも設置されてて、なんか他にも売ってたかもわかんない。だから、コンビニエンスストアじゃなかったんだろうね」と話した。

「もう私、これを今日言いたくて言いたくて。みんな知らないでしょ？気がついてないでしょ？3観た人も」と大興奮。実際「バック・トゥ・ザ・フューチャー PART3」「セブンイレブン」と検索するとずらっと出てくるといい、「すごいですね、セブン-イレブンさん。老舗ですね」と感心。「それから『バック・トゥ・ザ・フューチャー』やるって言ったら“絶対観よう”と思って。私はもっと先の、競馬とかの結果わかるっていう、あれしか記憶になかったんだけど。だから私も気がついてなかったの。本当に気がついてなくて、“うわ、懐かしいな”と思って見てて。楽しかったよね」と声を弾ませ、「そんなセブンイレブンさんとお付き合い、30年以上させてもらってるって本当にうれしい」とした。