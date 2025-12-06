芸能事務所タイタンの太田光代社長6日、TBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に出演。夫、爆笑問題太田光（60）の日課に疑問を示した。

光代氏は60歳を迎えた夫について「健康問題が心配になってくる。太田さんはお家が好きな方なので、スタジオに車で来て、終わったらそのまま帰る」と運動不足を懸念。太田は自宅の階段昇降や筋トレを日課とするが「階段を何回も降りたり上ったり。あの階段を…そんなに急じゃないし。それを何回も行ったり来たりしてる。それの何が…どうなんだろうと思っていて」と効果に疑問を示して笑いを誘った。

ナイツ土屋伸之が「ハードなトレーニングをしてるって。腹筋とか」と不在の太田をフォローすると、光代氏は「腹筋は30年ぐらいやってるんじゃないかな」と認めながら「一応普通の腹筋。でも普通の腹筋ですよね」とバッサリ。「太田さん、すごいオーバーに言うんですけど。自分のやってることがすごいと思っちゃってるのかな。それ普通の腹筋だよなと」と率直な意見で笑わせた。

光代氏は「継続は力だから。毎日やってることはすごいと思う」と評価しつつ、「ただ、あれではもう間に合ってない」と運動負荷の不足を指摘していた。