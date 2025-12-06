◆報知新聞社主催 男子プロゴルフツアー ２５年シーズン最終戦 メジャー最終戦 日本シリーズＪＴカップ 第３日（６日、東京よみうりＣＣ＝７００２ヤード、パー７０）

逆転賞金王へ優勝が絶対条件の蝉川泰果（アース製薬）は５打差の６位からスタートした第３ラウンドで、５バーディー、１ボギーでこの日のベストスコア６６をマークし、通算６アンダーとしてトップと２打差の５位に浮上した。

１番で第２打がカップにはじかれ、７番では１メートルのバーディーパットが蹴られた。我慢を強いられる場面もあったが、１６番で７メートルのスライスラインをねじ込み６アンダーまで伸ばした。「ジャストタッチで完璧に打てた。３日目が鬼門だと思っていた。３日目に伸ばすことができたので、あとは最終日にやりきるだけ」と逆転勝利を見据えた。

「しびれていた」という終盤はティーショットが左右にぶれながら、食らいついた。「すごい緊張。手汗がびちょびちょ」と振り返ったこの日の１８ホール。優勝だけを意識し、自らにプレッシャーをかけながら今大会を迎えていた。

最終戦での逆転賞金王は過去に３人いるが、すべてランキング２位から。３位からの大逆転はツアー史上初の快挙になる。「１８ホール中１８個チャンスにつけると思って、ティーショット、セカンドショット、パターまで自分のアグレッシブさを出していけたら」。２０２３年以来の大会２勝目と初のキング戴冠へ、スタートから攻め抜く。

◆最終戦での逆転賞金王 日本ゴルフツアー機構（ＪＧＴＯ）によると、１９９９年のＪＧＴＯ発足後では３例のみ。

▼２０００年の片山晋呉 ファンケル・オープンｉｎ沖縄で優勝し、賞金ランク２位から７７１万３２５３円差をひっくり返す。

▼１７年の宮里優作 日本シリーズＪＴカップを制し、賞金ランク２位から１７１７万７８３１円差を逆転した。

▼２４年の金谷拓実 日本シリーズＪＴカップで３位に入り、２８８万９６５７円差の賞金ランク２位からひっくり返した。