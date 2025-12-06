◆第７８回鳴尾記念・Ｇ３（１２月６日、阪神競馬場・芝１８００メートル、良）

１４年ぶりに師走開催に戻った伝統の中距離重賞は１４頭立てで争われ、２番人気のデビットバローズ（セン６歳、栗東・上村洋行厩舎、父ロードカナロア）が、重賞初制覇を飾った。好位で直線を向くと、鋭く抜け出し先頭でゴール板を駆け抜けた。岩田望来騎手は昨年のヨーホーレイクに続く連覇、上村調教師は初勝利。勝ちタイムは１分４３秒７。

同馬は、昨年７月の函館記念１６着後に去勢。以降、５か月半ぶりの今回は５走目になったが、上村調教師は「セン馬にして今回が一番いいからね」と手応えを口にしていた。３月の大阪城Ｓを快勝するなど２勝をマークする相性のいい舞台で、重賞５度目となる挑戦で初タイトルを獲得した。

２着は７番人気のセンツブラッド（坂井瑠星騎手）、３着には３番人気のマテンロウレオ（横山典弘騎手）が入った。

岩田望来騎手（デビットバローズ＝１着）「この馬に関しては特に気をつけることはない。もう本当にゲートだけ、しっかり決められるようにしました。馬のリズムを崩さず、これで負けたら仕方がないと思う強い勝ち方でした。６歳、セン馬になってからの方が精神的にも安定していますし、これからどんどんよくなってくるんじゃないかなと思います。これからも頑張ってくれると思います」