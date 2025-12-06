ミラノ・コルティナ五輪への出場権を争う、女子カーリング世界最終予選が6日開幕し、出場全8チームの初戦4試合が終了しました。

最終予選は総当たりの予選リーグが行われ、1位から3位のチームが決定戦に駒を進めます。

決定戦では、まず予選リーグの1位と2位のチームが対戦(第1戦)。この勝者に出場枠の1つ目が与えられ、第1戦の敗者は、予選リーグ3位と対戦(第2戦)し、この勝者が2つ目(最後)の出場枠を獲得します。

女子日本代表は2014年ソチ五輪以来のオリンピック出場を目指すフォルティウス。9月の代表決定戦でSC軽井沢クラブ、ロコ・ソラーレに勝利し、代表の座を手にしました。

日本は最終予選初戦でアメリカと対戦。第1エンド、有利な後攻でスタートした日本は幸先よく2点を先制します。第2エンドに同点に追いつかれますが、第4、第6、第9、第10エンドとコンスタントに得点を重ね8-4で勝利。3月の世界選手権で敗れたアメリカに快勝し、幸先の良いスタートとなりました。

〈女子カーリング世界最終予選第1戦 試合結果〉日本8-4アメリカノルウェー6-3ドイツトルコ8-7エストニアオーストラリア8-5チェコ