◆報知新聞社主催 男子プロゴルフツアー ２５年シーズン最終戦 メジャー最終戦 日本シリーズＪＴカップ 第３日（６日、東京よみうりＣＣ＝７００２ヤード、パー７０）

第３ラウンドが行われ、５打差の６位から出た金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）が４バーディー、１ボギーの６７で回り、通算５アンダーで首位と３打差の６位につけた。「とにかく自分のプレーをしました。どのホールもできたと思います」とうなずいた。

１番パー４でいきなり魅せた。残り１２０ヤードからの第２打をピッチングウェッジでピンそば１メートルにつける好ショットに大歓声。バーディー発進で気温１０度を下回る東京よみうりＣＣを熱くした。８番パー３ではグリーン右側のエッジ、ピンまで約２０ヤードからウェッジで傾斜を使って転がしてピンそば数十センチにピタリ。難関ホールの１８番パー３こそアプローチで寄せてからの約２メートルのパーパットを沈められずボギーとしたが、持ち前の「粘り強いゴルフ」を展開し、優勝戦線で最終日を迎えることになった。

大会前日の３日に女子プロゴルファーの吉本ここね（不二サッシ）と１月に結婚したことを公表。先に今季の戦いを終えた妻が、１０月の日本オープン最終日以来、応援に駆けつけ、全１８ホールをついて回った。「今朝こっちに入って、一緒に来ました。全然ゴルフの内容も違うし、やるのと見るのとでは全然違います。すごく楽しかったです」と声を弾ませた。金谷も「うれしかった」と力に変えて戦った。

昨年は３位に入って逆転して初の賞金王を戴冠しており、思い出深い大会。ただ、２０年５位、２１年３位、２３年２位、２４年３位と頂にはあと一歩、手が届いていない。「好きな大会。とにかく自分らしいプレーで頑張ります」と念願の今大会初Ｖへ腕をまくった。