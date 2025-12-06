「カーリング女子・ミラノ・コルティナ五輪世界最終予選・１次リーグ、日本８−４米国」（５日、ケロウナ）

残り２つの五輪出場権をかけた戦いが開幕し、世界ランキング１０位でフォルティウスの日本が、同１９位で最大のライバル、米国に快勝発進した。３月の世界選手権で敗れた難敵を下し、五輪出場へ好スタートを切った。

日本は第１エンドに２点を先取。第７エンドには複数得点を奪われそうなピンチで、スキップ吉村紗也香がダブルテイクアウト（相手の２つの石をはじき出すこと）に成功し脱出。勢いをつかむと、第９エンドには２点を奪って３点差をつけ、最終第１０エンドで１点をスチールした。吉村は第７エンドのショットについて「角度的には当たる位置は見えていたので、もう思いっきり投げた。いけるという自信はあったので選んだ」と胸を張った。

日本女子には８大会連続の五輪出場がかかるが、吉村にとっては５度目となる五輪挑戦。初戦で難敵を退け、吉村自身のショット率も８９％（ドロー８６％、テイクアウト９０％）と高い数値だったが「その中でもちょっとやっちゃったな、というところもあった。そういったところはもっと制度を上げていきたい」と課題も見えている。次戦のドイツ戦へ向けて「初戦を踏まえて。まだ精度を上げていけるところがあるので、もっともっとうまくショットをつなげながら、一投一投いいところに決めていきながら今できることに集中していきます」と話した。