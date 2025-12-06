俳優水上恒司（26）が5日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。21年に日本アカデミー賞・新人俳優賞を受賞した際のコメントを振り返った。

水上と親交のある阿部サダヲを取材したKis−My−Ft2藤ケ谷太輔（38）は「阿部さんがおっしゃってた『アイツ、急に変なこと言い出すときあんだよね』って」と阿部からの言葉を明かし、「落合（博満）さんの名言？」と過去の水上の行動を語った。

笑福亭鶴瓶は「アカデミー賞の賞もらったときにスピーチで落合さんの言葉言うた？」と聞くと、水上は「言いました。そうしたら会場の9割は笑ってなかったですね。野球好きのおじさんしか。『ははっ』って笑って」と語った。

水上は「ダイヤモンドをまわっている瞬間にはホームランを打ったという事実はもう過去の事だ。だからガッツポーズはしないのだ」という落合博満氏の名言を紹介した。

水上は「僕はそのとき（芸名が）岡田健史だったから、新人賞ってあいうえお順なんですよ。“お”だからトップバッターだったんですよ。他の5人は、本人からは聞いてないですけど、人づてですけど『コイツとんでもないことをやってくれたな』」と受賞者の声を明かし、スタジオを笑わせた。

水上は「それはたしかに申し訳ないなと思いました」と反省していた。