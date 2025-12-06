【ステイヤーズS】暮れの名物レースを制覇したのは牝馬のホーエリート

12月6日、中山競馬場で行われた11R・ステイヤーズステークス（G2・3歳上オープン・芝3600m）は、戸崎圭太騎乗の2番人気、ホーエリート（牝4・美浦・田島俊明）が勝利した。3/4馬身差の2着に5番人気のマイネルカンパーナ（牡5・美浦・青木孝文）、3着に1番人気のクロミナンス（牡8・美浦・尾関知人）が入った。勝ちタイムは3:47.2（良）。

大混戦のゴール前

戸崎圭太騎手騎乗の2番人気ホーエリートが、暮れの名物レースを見事に制した。道中は3〜4番手の好位でロスなく立ち回り、ゆったりとした流れの中でもリズムよく進出。2周目向こう正面から一気にペースが上がったが、隊列は団子状態のまま直線へ。各馬が脚を残す混戦となった中、ホーエリートは内でしぶとく抜け出し、ゴール前の接戦をわずかに先んじて押し切った。巧みな立ち回りと勝負どころでの反応が光った一戦だった。

ホーエリート 15戦3勝

（牝4・美浦・田島俊明）

父：ルーラーシップ

母：ゴールデンハープ

母父：ステイゴールド

馬主：吉田晴哉

生産者：社台コーポレーション白老ファーム

【全着順】

1着 ホーエリート 戸崎圭太

2着 マイネルカンパーナ 津村明秀

3着 クロミナンス C.ルメール

4着 ブレイヴロッカー 荻野極

5着 ワープスピード 菅原明良

6着 ヴェルテンベルク 松若風馬

7着 チャックネイト 佐々木大輔

8着 ヴェルミセル 鮫島克駿

9着 シルブロン T.マーカンド

10着 メイショウブレゲ 石橋脩

11着 ラスカンブレス A.プーシャン

12着 ミクソロジー 石川裕紀人

13着 ワイズゴールド 菅原隆一

14着 ピュアキアン 吉田豊