都丸紗也華「攻めてるかな」初披露の水着姿も カレンダーに手応え
【モデルプレス＝2025/12/06】タレントの都丸紗也華が6日、都内で「都丸紗也華 2026 カレンダー」発売記念イベントを開催。取材に応じ、カレンダーの出来栄えについて語った。
【写真】美バストが目を惹くカレンダーを披露する都丸紗也華
2年連続でカレンダーを発売できることへの喜びを口にした都丸は「皆さんのお家に飾ってもらえることをすごく嬉しく思います。家中全部、リビング・寝室・トイレ…とかに飾ってほしいんですけど、1番はやっぱり玄関。帰ってきた時にいるし、出かける時に『行ってきます』って言ってほしい」とアピール。「自分が好きなものしか入っていないので、もう大満足」と100点満点中120点の出来栄えとなった。
中でもお気に入りは、ワンピース水着を着た1枚。プライベートでもワンピース水着を好んで着用するようで、「ここが透けててちょっとセクシーなのと、（写真のように）ポニーテールが似合うってよく言っていただけるので、これが気に入ってます」と胸を張った。
また、妹にも好評だったと語る表紙は、「女子ウケがよくて、メイクさんや会う女の子に『これめっちゃ可愛い』って言われます」と紹介。「ピンクのふわふわにベロアの水着。ベロアが好きなのもあるし、この衣装がお気に入りっていうものもありますし、あとは自分の中で顔が1番で盛れてたから」と自身も納得の1枚であることを明かした。
さらに都丸は、「私的には攻めてるかなと思って」と初披露となったヒョウ柄の水着を着た写真にも言及。「着たことがなかったので、新たな私を見れるかなと思っています。ヒョウ柄なのでガオッとちょっと可愛げのある撮影をしました」と振り返った。
2025年もあと1ヶ月を切ったということで、1年を振り返って「来年に姉妹で写真集を出させてもらうんですけど、その撮影が今年だったのでそれが1番思い出に残っています」と嬉しそうに報告。姉妹での写真集は常々目標として挙げていたことから「めちゃくちゃ喜びました。お母さんもめっちゃ喜んでくれています」と語った。
一方、後悔もあるようで、「年々早く感じるって大人の人が言うじゃないですか。本当に早く終わっちゃいました。実は教習所に通うって去年言ってたんですけど、まさかの通えず」と笑い飛ばす都丸。2026年に向けては、「妹とお仕事いっぱいできたら嬉しい」、「今年、歯の矯正を始めて、まだ途中なんですけど、ちょっと顔が綺麗になったので、今までそんなにやってこなかった美容系をやりたいです」と2つの目標を掲げた。（modelpress編集部）
1996年9月26日生まれ、群馬県出身。2014年に『週刊ヤングマガジン』で初の表紙を飾り、グラビアアイドルとしてデビュー。アイドル活動を経て、映画、ドラマ出演など、女優としても出演作多数。
2022年9月より、グラビアアイドル・コスプレイヤー専門のサブスクリプション型ファンコミュニティプラットフォーム「ミーミューズ（Mi-muse by Mi-glamu）」にてファンクラブ『都丸紗也華 ファンクラブ』を開設。
【Not Sponsored 記事】
◆都丸紗也華（とまる・さやか）プロフィール
