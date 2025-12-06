しなこ、人気キャラクターと一緒にダンス「ユニコーンパーティー」で「お父さんもやってくれていましたね」と笑顔【TGC広島2025】
【モデルプレス＝2025/12/06】クリエイターのしなこが6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC広島2025」）に出演した。
【写真】人気クリエイター、ステージでキャラクターとコラボ
しなこのパフォーマンスは、ミュージックビデオの再生回数が3800万回を突破した「しなこワールド」で幕開け。サビのキレキレなダンスに会場からは歓声が上がった。
MCでは「しなこのうちわがあるのがとっても嬉しい」と会場を見渡し、にっこり。しなこの公式キャラクター・しなコーンと広島東洋カープの球団マスコット・スラィリーも登場し、スパンコールがあしらわれたしなこのレッドの衣装にもスラィリーのぬいぐるみをつけたことを紹介した。
「ユニコーンパーティー」ではマスコットと一緒にダンス。「ユニコーンチャンス」というフレーズで観客と一緒に盛り上がり、しなこならではのポップでカラフルな世界観を作り上げた。最後には「お父さんも（一緒に「ユニコーンチャンス」を）やってくれていましたね」と嬉しそうに話し、会場を後にした。
「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田美優、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開される。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
M1.しなこワールド
M2.ユニコーンパーティー
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気クリエイター、ステージでキャラクターとコラボ
◆しなこ、キレキレダンス披露
しなこのパフォーマンスは、ミュージックビデオの再生回数が3800万回を突破した「しなこワールド」で幕開け。サビのキレキレなダンスに会場からは歓声が上がった。
「ユニコーンパーティー」ではマスコットと一緒にダンス。「ユニコーンチャンス」というフレーズで観客と一緒に盛り上がり、しなこならではのポップでカラフルな世界観を作り上げた。最後には「お父さんも（一緒に「ユニコーンチャンス」を）やってくれていましたね」と嬉しそうに話し、会場を後にした。
◆「TGC広島」テーマは「UNITE THE SMILE」
「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田美優、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開される。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
◆しなこセットリスト
M1.しなこワールド
M2.ユニコーンパーティー
【Not Sponsored 記事】