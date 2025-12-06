杏、10年前のドラマオフショット公開「貴重すぎる」「変わらない美しさ」と反響
【モデルプレス＝2025/12/06】女優の杏が12月5日、自身のInstagramを更新。10年前の自身の写真を公開した。
【写真】パリとの二拠点生活・39歳女優「貴重すぎる」10年前のドラマオフショット
杏は「来週12月11日からフジテレビドラマ『デート 恋とはどんなものかしら』の再放送が始まるようです！（関東地方）」と自身が主演を務めたフジテレビ系ドラマ「デート〜恋とはどんなものかしら〜」（2015年）の再放送を告知。「もう10年前 この時はとにかく、寒かった…」と記し、鼻先を黒く塗り、ひげを描いた動物のメイクをしてメガネをかけ、頭からすっぽりとブランケットをかぶった当時の自身の写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「すごく好きなドラマ」「懐かしい」「動物メイク可愛すぎる」「ずっと綺麗」「変わらない美しさ」「貴重すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆杏、10年前のオフショットを公開
◆杏の投稿に反響
