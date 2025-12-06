曽田陵介、出川ガール・塚本恋乃葉と広島凱旋 大学時代振り返る「ゆかりのある街で」【TGC広島2025】
【モデルプレス＝2025/12/06】俳優の曽田陵介とタレントの塚本恋乃葉が12月6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC広島2025」）に出演した。
【写真】イケメン俳優＆出川ガール美女が堂々闊歩
広島をはじめ全国各地で水族館や商業施設、レジャー事業を幅広く展開するみどりグループによるスペシャルステージに、広島を舞台にした映画『惑星ラブソング』で主演を務め、同映画で塚本と共演した曽田が登場。みどりグループのCMイメージキャラクターを務める広島県出身の塚本と、広島の大学に通っていたという曽田。広島にゆかりのある2人が思い出を語った。
曽田は「広島工業大学というところに4年間通っていたので、ゆかりのある街で」と語りつつ、観客の歓声については「にやけちゃいそうですね」とはにかんだ。また、同ステージは2024年末に惜しまれつつ閉館した「マリホ水族館」が「シン・マリホ水族館」として同月2日にオープンしたことを記念した特別ステージであることにちなみ、「マリホ水族館」について塚本は「魚の種類がとっても多くて心癒される空間でした」と懐かしんでいた。
ランウェイでは、塚本はシースルー素材のトップスにミニ丈ボトムスを合わせた衣装から美しい脚を披露。ホワイトカラーのロシアン帽を合わせ、冬らしいコーディネートでガーリーさを演出した。また、曽田はパーカーにボリューム感のあるボトムスを合わせたカジュアルなファッションで登場し、抜群のスタイルで会場を魅了していた。
塚本は現在、日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）の新“出川ガールズ”として注目を集めている。曽田はTikTokをきっかけにスカウトされ芸能界デビュー。同年より本格的に俳優としてデビューし、最近では「村井の恋」（TBS／2022年）、「不幸くんはキスするしかない！」（MBS／2022年）などに出演していた。
「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田美優、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開される。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆曽田陵介＆塚本恋乃葉、広島凱旋
◆「TGC広島」テーマは「UNITE THE SMILE」
