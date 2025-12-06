山下美月、ネコ耳ニット帽×肩出しトップス姿にファン悶絶「ラインが綺麗」「二度見する美しさ」
【モデルプレス＝2025/12/06】元乃木坂46で女優の山下美月が12月5日、自身のInstagramを更新。ネコ耳ニット帽をかぶった肩出しトップス姿を公開した。
【写真】元乃木坂人気メン「二度見する美しさ」ネコ耳×肩出しが可愛すぎる
山下は「ニット帽って耳が温かくていいよね」とコメント。マルチカラーのネコ耳ニット帽をかぶり、襟元の大きく開いたグレーのトップスから肩をのぞかせた姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「ネコ耳可愛すぎる」「二度見する美しさ」「肩のラインが綺麗」「ニット帽似合いすぎ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
