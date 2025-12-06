俳優の水上恒司さんが主演を務めた『WIND BREAKER』の公開記念舞台挨拶が行われ、水上さんとともに木戸大聖さん、八木莉可子さん、綱啓永さん、JUNONさん（BE:FIRST）、濱尾ノリタカさん、上杉柊平さん、萩原健太郎監督が登壇しました。



【写真を見る】【 水上恒司 】BE:FIRST・JUNONに要望「杉下の格好で歌って踊る姿が見てみたい」





映画が公開になり、水上さんは‟どんな作品でも多くの人に見てもらいたいけど、僕にとっても一番の最新作で、大変なアクションもあった作品なので、俳優部もスタッフの努力も少しでも報われる作品になれば”と挨拶。続けて、‟そのために『ラヴィット』に2回出演しました。ありがたいけどちょっと出すぎですね。”と苦笑い。









映画の反響はキャスト陣にも届いているようで、木戸さんは‟僕らが意識していない部分に気づいてくれたり、原作にないオリジナルの部分も評価してくださる”と笑顔。感想のパトロールをしたと明かした綱さんは‟「蘇枋（隼飛）が走っていた」っていう感想があって、3次元で動いている映像は今までなかったので面白いなって思いました”と語りました。









今作の主題歌はBE:FIRSTが担当し、JUNONさんは作詞も担当。お気に入りのポイントについてJUNONさんは‟最後の「身に染みた 弱さすら」のところは（作品の）本質を入れられたらいいなって考えたりしました”と語り、‟歌詞を書くときに愛情とか友情とか普段生活していて考えないと感じられないものを、映画を通して受け取ることができる作品になっている”とアピール。







主題歌を聞いて水上さんは‟カッコいい曲だなと思ったし、JUNONさんの歌って踊る姿が見てみたいなって思いました。杉下（京太郎）の格好で”と要望を出していました。









最後に水上さんは‟この作品には、従来のヤンキー作品とは一味違う、新しい令和ならではの作品にしていくっていう狙いがありました。我々俳優もそうですし、制作陣の意図としてはちゃんと一つ、芯が通った作品になったのではないかなと思っています。だからこそ、1人でも多くの方々に見てほしいので、ぜひお近くの方に、お友達に、ご家族の方々、お知り合いの方々に広めていただけると幸いでございます。”と呼びかけました。

