濱尾ノリタカ、水上恒司とわちゃわちゃ “ぶつかりたい人”に指名されるも「僕はもういいかな…」
俳優の水上恒司、濱尾ノリタカが6日、都内で行われた映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』公開記念の舞台あいさつに登壇した。
【写真】木戸大聖や綱啓永、JUNONらも参加した舞台あいさつの模様
作品に関連して“正面からぶつかりたい人”を話すことに。冒頭から濱尾をイジりまくった水上は「甘んじて濱尾くんにしようかな」と指名。濱尾は「甘んじて、だけはやめて！」と注意した。舞台あいさつが始まる前からわちゃわちゃしていたそうで、濱尾は逆指名をするか問われると「僕はもういいかな…」と苦笑いしながらも「またお芝居したいです」と返していた。
原作は、にいさとるによる同名漫画。ケンカだけが取り柄の孤独な高校生・桜遥がてっぺんを目指して入学した風鈴高校を舞台に、戸惑いながらも仲間と出会い、街を守る闘いに身を投じる姿を描く。かつて不良の巣窟だった同校は街を守る存在“防風鈴（WIND BREAKER）”に変ぼうしており、力の絶対信仰を掲げる最凶集団との闘いを繰り広げる。
イベントには、木戸大聖、八木莉可子、綱啓永、JUNON（BE:FIRST）、上杉柊平、萩原健太郎監督も参加した。
